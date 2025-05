EUROSTAT * PRODUZIONE SERVIZI – FEBBRAIO 2025: «IN CALO DELLO 0,1%, SIA AREA EURO CHE UE»

11.40 - giovedì 8 maggio 2025

Produzione di servizi in calo dello 0,1% sia nell’area dell’euro che nell’UE. In aumento dell’1,7% nell’area dell’euro e del 2,1% nell’UE rispetto a febbraio 2024.

A febbraio 2025, rispetto a gennaio 2025, la produzione di servizi destagionalizzata è diminuita dello 0,1% sia nell’area dell’euro che nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A gennaio 2025, la produzione di servizi è cresciuta dello 0,4% nell’area dell’euro e dello 0,3% nell’UE.

A febbraio 2025, rispetto a febbraio 2024, la produzione di servizi è aumentata dell’1,7% nell’area dell’euro e del 2,1% nell’UE.

Confronto mensile per settore dei servizi e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a febbraio 2025, rispetto a gennaio 2025, la produzione di servizi

è aumentata dello 0,4% per i trasporti e lo stoccaggio,

è diminuita dell’1,1% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata dello 0,2% per i servizi di informazione e comunicazione,

è diminuita dell’1,0% per le attività immobiliari,

è aumentata dello 0,1% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è diminuita dello 0,5% per i servizi amministrativi e di supporto.

Nell’UE, la produzione di servizi

è diminuita dello 0,1% per i trasporti e lo stoccaggio,

è diminuita dell’1,1% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata dello 0,2% per i servizi di informazione e comunicazione,

è diminuita dell’1,2% per le attività immobiliari,

è aumentata dello 0,4% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è diminuita dello 0,6% per i servizi amministrativi e di supporto.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori cali mensili sono stati registrati a Malta (-3,7%), Bulgaria (-1,6%), Austria e Slovenia (entrambe -1,4%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovacchia (+1,9%), Belgio (+1,1%) e Polonia (+0,8%).

Confronto annuale per settore dei servizi e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a febbraio 2025, rispetto a febbraio 2024, la produzione di servizi

è aumentata del 2,8% per i trasporti e lo stoccaggio,

è diminuita dell’1,8% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata del 3,8% per i servizi di informazione e comunicazione,

è aumentata dello 0,7% per le attività immobiliari,

è aumentata dell’1,3% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è diminuita dello 0,1% per i servizi amministrativi e di supporto.

Nell’UE, la produzione di servizi

è aumentata del 3,6% per i trasporti e lo stoccaggio,

è diminuita dell’1,6% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata del 4,5% per i servizi di informazione e comunicazione,

è aumentata dello 0,5% per le attività immobiliari,

è aumentata dell’1,1% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è diminuita dello 0,1% per i servizi amministrativi e di supporto.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi annui più elevati sono stati registrati in Danimarca (+12,8%), Lussemburgo (+8,1%) e Grecia (+7,1%). I cali più significativi sono stati osservati in Ungheria (-6,4%), Malta (-3,8%) e Italia (-2,6%).

Services production down by 0.1% in both the euro area and the EU.

Up by 1.7% in the euro area and by 2.1% in the EU compared with February 2024

In February 2025, compared with January 2025, seasonally adjusted services production decreased by 0.1% in both the euro area and the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In January 2025, services production grew by 0.4% in the euro area and by 0.3% in the EU.

In February 2025, compared with February 2024, services production increased by 1.7% in the euro area and by 2.1% in the EU .

Monthly comparison by service industry and by Member State

In the euro area in February 2025, compared with January 2025, services production

increased for transportation and storage by 0.4%,

decreased for accommodation and food services by 1.1%,

increased for information and communication by 0.2%,

decreased for real estate activities by 1.0%,

increased for professional, scientific and technical activities by 0.1%,

decreased for administrative and support services by 0.5%.

In the EU, services production

decreased for transportation and storage by 0.1%,

decreased for accommodation and food services by 1.1%,

increased for information and communication by 0.2%,

decreased for real estate activities by 1.2%,

increased for professional, scientific and technical activities by 0.4%,

decreased for administrative and support services by 0.6%.

Among Member States for which data are available, the largest monthly decreases were recorded in Malta (-3.7%), Bulgaria (-1.6%), Austria and Slovenia (both -1.4%). The highest increases were observed in Slovakia (+1.9%), Belgium (+1.1%) and Poland (+0.8%).

Annual comparison by service industry and by Member State

In the euro area in February 2025, compared with February 2024, services production

increased for transportation and storage by 2.8%,

decreased for accommodation and food services by 1.8%,

increased for information and communication by 3.8%,

increased for real estate activities by 0.7%,

increased for professional, scientific and technical activities by 1.3%,

decreased for administrative and support services by 0.1%.

In the EU, services production

increased for transportation and storage by 3.6%,

decreased for accommodation and food services by 1.6%,

increased for information and communication by 4.5%,

increased for real estate activities by 0.5%,

increased for professional, scientific and technical activities by 1.1%,

decreased for administrative and support services by 0.1%.

Among Member States for which data are available, the highest annual increases were recorded in Denmark (+12.8%), Luxembourg (+8.1%) and Greece (+7.1%). The largest decreases were observed in Hungary (-6.4%), Malta (-3.8%) and Italy (-2.6%).