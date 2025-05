EUROSTAT * PRODUZIONE INDUSTRIALE: «MARZO 2025, PREZZI IN CALO DELL’1,6% SIA NELL’AREA EURO CHE NELL’UE»

11.15 - martedì 6 maggio 2025

Prezzi alla produzione industriale in calo dell’1,6% sia nell’area dell’euro che nell’UE.

In aumento dell’1,9% nell’area dell’euro e del 2,1% nell’UE rispetto a marzo 2024. A marzo 2025, rispetto a febbraio 2025, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dell’1,6% sia nell’area dell’euro che nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A febbraio 2025, i prezzi alla produzione industriale sono cresciuti dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’UE.

A marzo 2025, rispetto a marzo 2024, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dell’1,9% nell’area dell’euro e del 2,1% nell’UE.

Confronto mensile per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro a marzo 2025, rispetto a febbraio 2025, i prezzi alla produzione industriale

sono rimasti stabili per i beni intermedi,

sono diminuiti del 5,8% per l’energia,

sono aumentati dello 0,1% per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dello 0,5% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nel totale dell’industria, al netto dell’energia, sono aumentati dello 0,1%.

Nell’UE, i prezzi alla produzione industriale

sono aumentati dello 0,1% per i beni intermedi,

sono diminuiti del 5,5% per l’energia,

sono rimasti stabili per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,1% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dello 0,5% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nel totale dell’industria, al netto dell’energia, sono aumentati dello 0,2%.

I maggiori cali mensili dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Estonia (-8,0%), Spagna (-3,9%) e Italia (-3,3%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Grecia (+1,3%), Lussemburgo (+0,9%) e Slovenia (+0,6%).

Confronto annuale per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro a marzo 2025, rispetto a marzo 2024, i prezzi alla produzione industriale

sono aumentati dello 0,8% per i beni intermedi,

sono aumentati del 3,8% per l’energia,

sono aumentati dell’1,8% per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,9% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dell’1,7% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell’industria totale, esclusa l’energia, sono aumentati dell’1,3%.

Nell’UE, i prezzi alla produzione industriale

sono aumentati dello 0,9% per i beni intermedi,

del 4,1% per l’energia,

dell’1,7% per i beni strumentali,

dell’1,0% per i beni di consumo durevoli,

dell’1,9% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell’industria totale, esclusa l’energia, sono aumentati dell’1,4%.

I maggiori aumenti annui dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (+22,0%), Irlanda (+10,6%) e Danimarca (+10,2%). I maggiori cali sono stati osservati in Lussemburgo (-4,5%), Portogallo (-1,0%), Francia e Lituania (entrambi -0,6%).

Industrial producer prices down by 1.6% in both the euro area and the EU.

Up by 1.9% in the euro area and by 2.1% in the EU compared with March 2024. In March 2025, compared with February 2025, industrial producer prices decreased by 1.6% in both the euro area and the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In February 2025, industrial producer prices grew by 0.2% in the euro area and by 0.4% in the EU.

In March 2025, compared with March 2024, industrial producer prices increased by 1.9% in the euro area and by 2.1% in the EU .

Monthly comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in March 2025, compared with February 2025, industrial producer prices

remained stable for intermediate goods,

decreased by 5.8% for energy,

increased by 0.1% for capital goods,

increased by 0.2% for durable consumer goods,

increased by 0.5% for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy increased by 0.1%.

In the EU, industrial producer prices

increased by 0.1% for intermediate goods,

decreased by 5.5% for energy,

remained stable for capital goods,

increased by 0.1% for durable consumer goods,

increased by 0.5% for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy increased by 0.2%.

The largest monthly decreases in industrial producer prices were recorded in Estonia (-8.0%), Spain (-3.9%) and Italy (-3.3%). The highest increases were observed in Greece (+1.3%), Luxembourg (+0.9%) and Slovenia (+0.6%).

Annual comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in March 2025, compared with March 2024, industrial producer prices

increased by 0.8% for intermediate goods,

increased by 3.8% for energy,

increased by 1.8% for capital goods,

increased by 0.9% for durable consumer goods,

increased by 1.7% for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy increased by 1.3%.

In the EU, industrial producer prices

increased by 0.9% for intermediate goods,

increased by 4.1% for energy,

increased by 1.7% for capital goods,

increased by 1.0% for durable consumer goods,

increased by 1.9% for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy increased by 1.4%.

The highest annual increases in industrial producer prices were recorded in Bulgaria (+22.0%), Ireland (+10.6%) and Denmark (+10.2%). The largest decreases were observed in Luxembourg (-4.5%), Portugal (-1.0%), France and Lithuania (both -0.6%).