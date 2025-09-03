EUROSTAT * PRODUZIONE INDUSTRIALE: «I PREZZI SONO AUMENTATI DELLO 0,4% NELL’AREA DELL’EURO, DELLO 0,6% NELL’UE»

11.29 - mercoledì 3 settembre 2025

I prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,4% nell’area dell’euro e dello 0,6% nell’UE. Sono aumentati dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’UE rispetto a luglio 2024. A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,4% nell’area dell’euro e dello 0,6% nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A giugno 2025, i prezzi alla produzione industriale sono cresciuti dello 0,8% nell’area dell’euro e dello 0,7% nell’UE.

A luglio 2025, rispetto a luglio 2024, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,2% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’UE.

Confronto mensile per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a luglio 2025, rispetto a giugno 2025, i prezzi alla produzione industriale

sono diminuiti dello 0,2% per i beni intermedi,

sono aumentati dell’1,5% per l’energia,

sono aumentati dello 0,1% per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli,

sono rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell’industria totale, esclusa l’energia, sono rimasti stabili.

Nell’UE, i prezzi alla produzione industriale

sono diminuiti dello 0,2% per i beni intermedi,

sono aumentati del 2,3% per l’energia,

sono aumentati dello 0,1% per i beni strumentali,

sono aumentati dello 0,2% per i beni di consumo durevoli,

sono rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell’industria totale, esclusa l’energia, sono rimasti stabili.

Gli aumenti mensili più elevati dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Romania (+6,7%), Bulgaria (+5,7%) e Slovacchia (+2,8%). I cali più significativi sono stati osservati in Estonia (-1,0%), Lettonia (-0,7%) e Lussemburgo (-0,4%).

Confronto annuale per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a luglio 2025, rispetto a luglio 2024, i prezzi alla produzione industriale

sono diminuiti dello 0,3% per i beni intermedi,

sono diminuiti dell’1,2% per l’energia,

sono aumentati dell’1,8% per i beni strumentali,

sono aumentati dell’1,7% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati dell’1,9% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell’industria totale, esclusa l’energia, sono aumentati dell’1,0%.

Nell’UE, i prezzi alla produzione industriale

sono diminuiti dello 0,1% per i beni intermedi,

sono diminuiti dell’1,1% per l’energia,

sono aumentati dell’1,7% per i beni strumentali,

sono aumentati dell’1,6% per i beni di consumo durevoli,

sono aumentati del 2,2% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi dell’industria totale, esclusa l’energia, sono aumentati dell’1,0%.

I maggiori aumenti annui dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (+10,7%), Danimarca (+4,5%) e Romania (+2,5%). I cali più significativi sono stati osservati in Estonia (-6,1%), Lussemburgo (-4,5%) e Portogallo (-3,6%).

Industrial producer prices up by 0.4% in the euro area and by 0.6% in the EU. Up by 0.2% in the euro area and by 0.4% in the EU compared with July 2024. In July 2025, compared with June 2025, industrial producer prices increased by 0.4% in the euro area and by 0.6% in the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In June 2025, industrial producer prices grew by 0.8% in the euro area and by 0.7% in the EU.

In July 2025, compared with July 2024, industrial producer prices increased by 0.2% in the euro area and by 0.4% in the EU.

Monthly comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in July 2025, compared with June 2025, industrial producer prices

decreased by 0.2% for intermediate goods,

increased by 1.5% for energy,

increased by 0.1% for capital goods,

increased by 0.2% for durable consumer goods,

remained stable for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy remained stable.

In the EU, industrial producer prices

decreased by 0.2% for intermediate goods,

increased by 2.3% for energy,

increased by 0.1% for capital goods,

increased by 0.2% for durable consumer goods,

remained stable for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy remained stable.

The highest monthly increases in industrial producer prices were recorded in Romania (+6.7%), Bulgaria (+5.7%) and Slovakia (+2.8%). The largest decreases were observed in Estonia (-1.0%), Latvia (-0.7%) and Luxembourg (-0.4%).

Annual comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in July 2025, compared with July 2024, industrial producer prices

decreased by 0.3% for intermediate goods,

decreased by 1.2% for energy,

increased by 1.8% for capital goods,

increased by 1.7% for durable consumer goods,

increased by 1.9% for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy increased by 1.0%.

In the EU, industrial producer prices

decreased by 0.1% for intermediate goods,

decreased by 1.1% for energy,

increased by 1.7% for capital goods,

increased by 1.6% for durable consumer goods,

increased by 2.2% for non-durable consumer goods.

Prices in total industry excluding energy increased by 1.0%.

The highest annual increases in industrial producer prices were recorded in Bulgaria (+10.7%), Denmark (+4.5%) and Romania (+2.5%). The largest decreases were observed in Estonia (-6.1%), Luxembourg (-4.5%) and Portugal (-3.6%).