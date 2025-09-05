EUROSTAT * PRODUZIONE DI SERVIZI: «A LUGLIO IN CALO DELLO 0,1% NELL’EUROZONA E NELL’UE / ITALIA A 0,3%»

11.29 - venerdì 5 settembre 2025

Produzione di servizi in calo dello 0,1% sia nell’area dell’euro che nell’UE. In aumento del 2,9% nell’area dell’euro e del 3,3% nell’UE rispetto a giugno 2024.

A giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione di servizi destagionalizzata è diminuita dello 0,1% sia nell’area dell’euro che nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A maggio 2025, la produzione di servizi è cresciuta dello 0,3% nell’area dell’euro e dello 0,7% nell’UE.

A giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione di servizi è aumentata del 2,9% nell’area dell’euro e del 3,3% nell’UE.

Confronto mensile per settore dei servizi e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione di servizi

è aumentata dello 0,1% per i trasporti e lo stoccaggio,

è diminuita dello 0,6% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata dello 0,2% per i servizi di informazione e comunicazione,

è aumentata dello 0,1% per le attività immobiliari,

è diminuita dello 0,2% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è diminuita dello 0,1% per i servizi amministrativi e di supporto.

Nell’UE, la produzione di servizi

è diminuita dello 0,2% per i trasporti e lo stoccaggio,

è diminuita dello 0,7% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata dello 0,4% per l’informazione e la comunicazione,

è diminuita dello 0,1% per le attività immobiliari,

è rimasta stabile per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è aumentata dello 0,1% per i servizi amministrativi e di supporto.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori cali mensili sono stati registrati in Lussemburgo (-11,8%), Danimarca (-2,8%) e Lettonia (-1,2%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Grecia (+2,8%), Estonia (+2,3%) e Polonia (+1,3%).

Confronto annuale per settore dei servizi e per Stato membro

Nell’area dell’euro, a giugno 2025, rispetto a giugno 2024, la produzione di servizi

è aumentata del 2,0% per i trasporti e lo stoccaggio,

è aumentata del 2,3% per i servizi di alloggio e ristorazione,

è aumentata del 5,4% per i servizi di informazione e comunicazione,

è aumentata del 2,7% per le attività immobiliari,

è aumentata del 3,5% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

è aumentata dell’1,9% per i servizi amministrativi e di supporto.

Nell’UE, la produzione di servizi

è aumentata del 3,5% per i trasporti e lo stoccaggio,

del 2,3% per i servizi di alloggio e ristorazione,

del 5,5% per i servizi di informazione e comunicazione,

del 2,9% per le attività immobiliari,

del 3,5% per le attività professionali, scientifiche e tecniche,

del 2,1% per i servizi amministrativi e di supporto.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, gli incrementi annui più elevati sono stati registrati in Grecia (+24,0%), Danimarca (+15,2%) ed Estonia (+9,9%). I cali più significativi sono stati osservati in Lussemburgo (-41,7%), Malta (-3,2%) e Austria (-1,1%).

Services production down by 0.1% in both the euro area and the EU. Up by 2.9% in the euro area and by 3.3% in the EU compared with June 2024.

In June 2025, compared with May 2025, seasonally adjusted services production decreased by 0.1% in both the euro area and the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In May 2025, services production grew by 0.3% in the euro area and by 0.7% in the EU.

In June 2025, compared with June 2024, services production increased by 2.9% in the euro area and by 3.3% in the EU.

Monthly comparison by service industry and by Member State

In the euro area in June 2025, compared with May 2025, services production

increased for transportation and storage by 0.1%,

decreased for accommodation and food services by 0.6%,

increased for information and communication by 0.2%,

increased for real estate activities by 0.1%,

decreased for professional, scientific and technical activities by 0.2%,

decreased for administrative and support services by 0.1%.

In the EU, services production

decreased for transportation and storage by 0.2%,

decreased for accommodation and food services by 0.7%,

increased for information and communication by 0.4%,

decreased for real estate activities by 0.1%,

remained stable for professional, scientific and technical activities,

increased for administrative and support services by 0.1%.

Among Member States for which data are available, the largest monthly decreases were recorded in Luxembourg (-11.8%), Denmark (-2.8%) and Latvia (-1.2%). The highest increases were observed in Greece (+2.8%), Estonia (+2.3%) and Poland (+1.3%).

Annual comparison by service industry and by Member State

In the euro area in June 2025, compared with June 2024, services production

increased for transportation and storage by 2.0%,

increased for accommodation and food services by 2.3%,

increased for information and communication by 5.4%,

increased for real estate activities by 2.7%,

increased for professional, scientific and technical activities by 3.5%,

increased for administrative and support services by 1.9%.

In the EU, services production

increased for transportation and storage by 3.5%,

increased for accommodation and food services by 2.3%,

increased for information and communication by 5.5%,

increased for real estate activities by 2.9%,

increased for professional, scientific and technical activities by 3.5%,

increased for administrative and support services by 2.1%.

Among Member States for which data are available, the highest annual increases were recorded in Greece (+24.0%), Denmark (+15.2%) and Estonia (+9.9%). The largest decreases were observed in Luxembourg (-41.7%), Malta (-3.2%) and Austria (-1.1%).