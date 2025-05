EUROSTAT * INFLAZIONE EUROZONA: «FERMA AL 2,2% AD APRILE 2025, SALGONO I SERVIZI AL 3,9%»

11.56 - venerdì 2 maggio 2025

Inflazione annua nell’area euro stabile al 2,2%. Secondo una stima rapida di Eurostat, l’istituto statistico dell’Unione Europea, l’inflazione annua nell’area euro dovrebbe attestarsi al 2,2% ad aprile 2025, stabile rispetto a marzo.

Considerando le principali componenti dell’inflazione nell’area euro, si prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato ad aprile (3,9%, rispetto al 3,5% di marzo), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (3,0%, rispetto al 2,9% di marzo), beni industriali non energetici (0,6%, stabile rispetto a marzo) ed energia (-3,5%, rispetto al -1,0% di marzo).

Euro area annual inflation stable at 2.2%.Euro area annual inflation is expected to be 2.2% in April 2025, stable compared to March according to a flash estimate from Eurostat, the statistical office of the European Union.

Looking at the main components of euro area inflation, services is expected to have the highest annual rate in April (3.9%, compared with 3.5% in March), followed by food, alcohol & tobacco (3.0%, compared with 2.9% in March), non-energy industrial goods (0.6%, stable compared with March) and energy (-3.5%, compared with -1.0% in March).