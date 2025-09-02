Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

OPINIONEWS ITALIA

EUROSTAT * INFLAZIONE EUROZONA AD AGOSTO 2025: «+2,1% SU BASE ANNUA, ALIMENTARI E SERVIZI IN CRESCITA»

11.09 - martedì 2 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il tasso di inflazione annuale dell’Eurozona sale al 2,1%. Secondo una stima rapida pubblicata da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea , il tasso di inflazione annuo nell’eurozona è stimato al 2,1% ad agosto 2025, in aumento rispetto al 2,0 % di luglio.

Per quanto riguarda le principali componenti dell’inflazione nell’eurozona , si prevede che ad agosto i settori alimentare, alcol e tabacco registreranno il tasso annuo più elevato (3,2%, rispetto al 3,3% di luglio), seguiti dai servizi (3,1%, rispetto al 3,2% di luglio), dai beni industriali non energetici (0,8%, stabile rispetto a luglio) e dall’energia (-1,9%, rispetto al -2,4% di luglio) .

OPINIONEWS ITALIA

