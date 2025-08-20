EUROSTAT * INFLAZIONE ANNUA: «STABILE AL 2,0% NELL’AREA EURO A LUGLIO 2025, UN ANNO PRIMA IL TASSO ERA DEL 2,6%»

18.35 - mercoledì 20 agosto 2025

Inflazione annua stabile al 2,0% nell’area dell’euro. Il tasso di inflazione annua nell’area dell’euro è stato del 2,0% a luglio 2025, stabile rispetto a giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,6%. L’inflazione annua nell’Unione Europea è stata del 2,4% a luglio 2025, in aumento rispetto al 2,3% di giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,8%. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (6,6%), Estonia (5,6%) e Slovacchia (4,6%). Rispetto a giugno 2025, l’inflazione annua è diminuita in otto Stati membri, è rimasta stabile in sei ed è aumentata in tredici.

A luglio 2025, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è venuto dai servizi (+1,46 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,63 pp), beni industriali non energetici (+0,18 pp) ed energia (-0,23 pp).

Annual inflation stable at 2.0% in the euro area. The euro area annual inflation rate was 2.0% in July 2025, stable compared to June. A year earlier, the rate was 2.6%. European Union annual inflation was 2.4% in July 2025, up from 2.3% in June. A year earlier, the rate was 2.8%. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.

The lowest annual rates were registered in Cyprus (0.1%), France (0.9%) and Ireland (1.6%). The highest annual rates were recorded in Romania (6.6%), Estonia (5.6%) and Slovakia (4.6%). Compared with June 2025, annual inflation fell in eight Member States, remained stable in six and rose in thirteen.

In July 2025, the highest contribution to the annual euro area inflation rate came from services (+1.46 percentage points, pp), followed by food, alcohol & tobacco (+0.63 pp), non-energy industrial goods (+0.18 pp) and energy (-0.23 pp).