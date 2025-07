EUROSTAT * INFLAZIONE ANNUA – GIUGNO 2025: «AL 2,0% NELL’AREA EURO, ITALIA A 1,8%»

11.14 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Inflazione annua fino al 2,0% nell’area dell’euro. Il tasso di inflazione annua nell’area dell’euro è stato del 2,0% a giugno 2025, in aumento rispetto all’1,9% di maggio. Un anno prima, il tasso era del 2,5%. L’inflazione annua nell’Unione Europea è stata del 2,3% a giugno 2025, in aumento rispetto al 2,2% di maggio. Un anno prima, il tasso era del 2,6%. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,5%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (5,8%), Estonia (5,2%), Ungheria e Slovacchia (entrambi al 4,6%). Rispetto a maggio 2025, l’inflazione annua è diminuita in cinque Stati membri ed è aumentata in ventidue.

A giugno 2025, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è derivato dai servizi (+1,51 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcolici e tabacco (+0,59 pp), beni industriali non energetici (+0,13 pp) ed energia (-0,25 pp).

///

Annual inflation up to 2.0% in the euro area. The euro area annual inflation rate was 2.0% in June 2025, up from 1.9% in May. A year earlier, the rate was 2.5%. European Union annual inflation was 2.3% in June 2025, up from 2.2% in May. A year earlier, the rate was 2.6%. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.

The lowest annual rates were registered in Cyprus (0.5%), France (0.9%) and Ireland (1.6%). The highest annual rates were recorded in Romania (5.8%), Estonia (5.2%), Hungary and Slovakia (both 4.6%). Compared with May 2025, annual inflation fell in five Member States and rose in twenty-two.

In June 2025, the highest contribution to the annual euro area inflation rate came from services (+1.51 percentage points, pp), followed by food, alcohol & tobacco (+0.59 pp), non-energy industrial goods (+0.13 pp) and energy (-0.25 pp).