EUROSTAT * INFLAZIONE: «AD AGOSTO 2025 STABILE AL 2,0% NELL’AREA EURO / ITALIA A 1,6%»

11.05 - mercoledì 17 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Inflazione annua stabile al 2,0% nell’area dell’euro. Il tasso di inflazione annua nell’area dell’euro è stato del 2,0% ad agosto 2025, stabile rispetto a luglio. Un anno prima, il tasso era del 2,2%. L’inflazione annua nell’Unione Europea è stata del 2,4% ad agosto 2025, stabile rispetto a luglio. Un anno prima, il tasso era del 2,4%. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea.

I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,0%), Francia (0,8%) e Italia (1,6%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,5%), Estonia (6,2%) e Croazia (4,6%). Rispetto a luglio 2025, l’inflazione annua è diminuita in nove Stati membri, è rimasta stabile in quattro ed è aumentata in quattordici.

Ad agosto 2025, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell’area dell’euro è venuto dai servizi (+1,44 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,62 pp), beni industriali non energetici (+0,18 pp) ed energia (-0,19 pp).

///

Annual inflation stable at 2.0% in the euro area. The euro area annual inflation rate was 2.0% in August 2025, stable compared to July. A year earlier, the rate was 2.2%. European Union annual inflation was 2.4% in August 2025, stable compared to July. A year earlier, the rate was 2.4%. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.

The lowest annual rates were registered in Cyprus (0.0%), France (0.8%) and Italy (1.6%). The highest annual rates were recorded in Romania (8.5%), Estonia (6.2%) and Croatia (4.6%). Compared with July 2025, annual inflation fell in nine Member States, remained stable in four and rose in fourteen.

In August 2025, the highest contribution to the annual euro area inflation rate came from services (+1.44 percentage points, pp), followed by food, alcohol & tobacco (+0.62 pp), non-energy industrial goods (+0.18 pp) and energy (-0.19 pp).