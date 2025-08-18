EUROSTAT * DOMANDE PROTEZIONE INTERNAZIONALE: «54.780 RICHIESTE DI ASILO NELL’UE A MAGGIO 2025, AUMENTATE DOPO 3 MESI DI CALO»

18.01 - lunedì 18 agosto 2025

Domande di asilo salite a 54.780 a maggio 2025. A maggio 2025, 54.780 richiedenti asilo alla prima domanda (cittadini extra-UE) hanno presentato domanda di protezione internazionale nei paesi dell’UE, con un calo del 30% rispetto a maggio 2024 (77.945) e un aumento del 12% rispetto ad aprile 2025 (48.935).

Si sono registrati anche 7.585 richiedenti successivi, con un aumento del 20% rispetto a maggio 2024 (6.300) e del 4% rispetto ad aprile 2025 (7.275).

Dopo 3 mesi consecutivi di calo delle domande di asilo, a partire da febbraio 2025, il numero di richiedenti asilo alla prima domanda e di richiedenti successivi è nuovamente aumentato a maggio 2025.

Queste informazioni provengono dai dati mensili sull’asilo pubblicati oggi da Eurostat.

Il gruppo più numeroso di richiedenti asilo provenienti dal Venezuela

A maggio 2025, i venezuelani continuavano a essere il gruppo più numeroso di richiedenti asilo (8.085 richiedenti per la prima volta), seguiti da afghani (4.575), bengalesi (3.095) e siriani (2.935).

Spagna, Italia, Francia e Germania hanno accolto il 77% dei richiedenti per la prima volta

Spagna (12.755), Italia (11.760), Francia (9.490) e Germania (8.330) hanno accolto il numero più elevato di richiedenti asilo per la prima volta, rappresentando poco più di tre quarti (77%) di tutti i richiedenti per la prima volta nell’UE.

Il tasso totale di richiedenti asilo per la prima volta nell’UE a maggio 2025 era di 12,2 ogni centomila persone. Rispetto alla popolazione di ciascun paese dell’UE (al 1° gennaio 2025), i tassi più elevati di richieste di asilo per la prima volta sono stati registrati in Grecia (30,3), davanti a Spagna (26,0), Cipro e Lussemburgo (25,8 ciascuno).

1.960 minori non accompagnati hanno presentato domanda di asilo. A maggio 2025, un totale di 1.960 minori non accompagnati hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell’UE. I numeri più elevati provengono da Eritrea (410), Afghanistan (240) e Siria (215).

Il paese dell’UE che ha ricevuto il maggior numero di domande di asilo da minori non accompagnati sono stati i Paesi Bassi (430), seguiti da Germania (355) e Spagna (280).

Asylum applications up to 54 780 in May 2025. In May 2025, 54 780 first-time asylum applicants (non-EU citizens) applied for international protection in EU countries, marking a 30% decrease compared with May 2024 (77 945) and a 12% increase compared with April 2025 (48 935).

There were also 7 585 subsequent applicants, representing a 20% increase compared with May 2024 (6 300) and a 4% rise compared with April 2025 (7 275).

After 3 consecutive months of decline in asylum applications, starting in February 2025, the number of first-time asylum and subsequent applicants increased again in May 2025.

This information comes from the monthly asylum data published by Eurostat today.

Largest group of asylum seekers from Venezuela

In May 2025, Venezuelans remained the largest group of people seeking asylum (8 085 first-time applicants), followed by Afghans (4 575), Bangladeshis (3 095) and Syrians (2 935).

Spain, Italy, France and Germany received 77% of first-time applicants

Spain (12 755), Italy (11 760), France (9 490), and Germany (8 330) received the highest number of first-time asylum applicants, accounting for slightly more than three-quarters (77%) of all first-time applicants in the EU.

The EU total rate of first-time asylum applicants in May 2025 was 12.2 per hundred thousand people. Compared with the population of each EU country (on 1 January 2025), the highest rates of first-time applicants were recorded in Greece (30.3), ahead of Spain (26.0), Cyprus and Luxembourg (25.8 each).

1 960 unaccompanied minors applied for asylum In May 2025, a total of 1 960 unaccompanied minors applied for asylum for the first time in the EU. The highest numbers came from Eritrea (410), Afghanistan (240) and Syria (215).

The EU country that received the highest number of asylum applications from unaccompanied minors was the Netherlands (430), followed by Germany (355) and Spain (280).