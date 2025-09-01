EUROSTAT * DISOCCUPAZIONE – LUGLIO 2025: «NELL’AREA EURO CALA AL 6,2%, IN DIMINUZIONE ANCHE TRA GIOVANI E DONNE / ITALIA AL 6,0%»

12.29 - lunedì 1 settembre 2025

Disoccupazione nell’area dell’euro al 6,2%. A luglio 2025, il tasso di disoccupazione destagionalizzato nell’area dell’euro era del 6,2%, in calo rispetto al 6,3% di giugno 2025 e al 6,4% di luglio 2024. Il tasso di disoccupazione nell’UE era del 5,9% a luglio 2025, anch’esso in calo rispetto al 6,0% di giugno 2025 e di luglio 2024. Questi dati sono pubblicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea.

Eurostat stima che 13,025 milioni di persone nell’UE, di cui 10,805 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupate a luglio 2025.

Rispetto a giugno 2025, la disoccupazione è diminuita di 165.000 unità nell’UE e di 170.000 unità nell’area dell’euro.

Rispetto a luglio 2024, la disoccupazione è diminuita di 105.000 unità nell’UE e di 161.000 unità nell’area dell’euro.

Disoccupazione giovanile

A luglio 2025, 2,801 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano disoccupati nell’UE, di cui 2,227 milioni nell’area dell’euro. A luglio 2025, il tasso di disoccupazione giovanile era del 14,4% nell’UE, in calo rispetto al 14,8% di giugno 2025, e del 13,9% nell’area dell’euro, anch’esso in calo rispetto al 14,3% del mese precedente.

Rispetto a giugno 2025, la disoccupazione giovanile è diminuita di 81.000 unità nell’UE e di 64.000 unità nell’area dell’euro.

Rispetto a luglio 2024, la disoccupazione giovanile è diminuita di 189.000 unità nell’UE e di 155.000 unità nell’area dell’euro.

Disoccupazione per genere

A luglio 2025, il tasso di disoccupazione femminile era del 6,0% nell’UE, in calo rispetto al 6,1% del mese precedente, mentre il tasso di disoccupazione maschile era del 5,8%, stabile rispetto a giugno 2025. Nell’area dell’euro, il tasso di disoccupazione femminile era del 6,4%, in calo rispetto al 6,5% del mese precedente, mentre il tasso di disoccupazione maschile era del 6,1%, in calo rispetto al 6,2% di giugno 2025.

Ulteriori indicatori del mercato del lavoro

Le stime contenute in questo comunicato stampa si basano sulla definizione standard di disoccupazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), utilizzata a livello globale, che considera i disoccupati senza lavoro che hanno cercato attivamente lavoro nelle ultime quattro settimane e sono disponibili a iniziare a lavorare entro le due settimane successive.

Per cogliere appieno la situazione del mercato del lavoro, i dati sulla disoccupazione sono stati integrati da indicatori aggiuntivi, ad esempio lavoratori part-time sottoccupati, persone in cerca di lavoro ma non immediatamente disponibili e persone disponibili a lavorare ma non in cerca, pubblicati insieme ai dati dell’Indagine sulle forze di lavoro dell’UE (EU-LFS) per il primo trimestre del 2025.

I dati EU-LFS per il secondo trimestre del 2025 saranno pubblicati il ​​12 settembre 2025.

Euro area unemployment at 6.2%. In July 2025, the euro area seasonally adjusted unemployment rate was 6.2%, down from 6.3% in June 2025 and from 6.4% in July 2024. The EU unemployment rate was 5.9% in July 2025, also down from 6.0% in June 2025 and in July 2024. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.

Eurostat estimates that 13.025 million persons in the EU, of whom 10.805 million in the euro area, were unemployed in July 2025.

Compared with June 2025, unemployment decreased by 165 thousand in the EU and by 170 thousand in the euro area.

Compared with July 2024, unemployment decreased by 105 thousand in the EU and by 161 thousand in the euro area.

Youth unemployment

In July 2025, 2.801 million young persons (under 25) were unemployed in the EU, of whom 2.227 million were in the euro area. In July 2025, the youth unemployment rate was 14.4% in the EU, down from 14.8% in June 2025, and 13.9% in the euro area, also down from 14.3% in the previous month.

Compared with June 2025, youth unemployment decreased by 81 thousand in the EU and by 64 thousand in the euro area.

Compared with July 2024, youth unemployment decreased by 189 thousand in the EU and by 155 thousand in the euro area.

Unemployment by sex

In July 2025, the unemployment rate for women was 6.0% in the EU, down from 6.1% in the previous month, and the unemployment rate for men was 5.8%, stable compared to June 2025. In the euro area, the unemployment rate for women was 6.4%, down from 6.5% in the previous month, and the unemployment rate for men was 6.1%, down from 6.2% in June 2025.

Additional labour market indicators

The estimates in this News Release are based on the globally used International Labour Organisation (ILO) standard definition of unemployment, which counts as unemployed people without a job who have been actively seeking work in the last four weeks and are available to start work within the next two weeks.

To capture in full the labour market situation, the data on unemployment have been complemented by additional indicators, e.g. underemployed part-time workers, persons seeking work but not immediately available and persons available to work but not seeking, released together with EU Labour Force Survey (EU-LFS) data for the first quarter of 2025.

EU-LFS data for the second quarter of 2025 will be released on 12 September 2025.