EUROSTAT * COMMERCIO ESTERO – MAGGIO 2025: «AVANZO DI 16,2 MILIARDI PER L’AREA EURO, 13,1 MLD PER L’UE»

Avanzo degli scambi internazionali di merci dell’area dell’euro di 16,2 miliardi di euro. Avanzo di 13,1 miliardi di euro per l’UE.

Le prime stime del saldo dell’area dell’euro hanno mostrato un avanzo di 16,2 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a maggio 2025, rispetto ai +12,7 miliardi di euro di maggio 2024.

Le esportazioni di merci dell’area dell’euro verso il resto del mondo a maggio 2025 sono state di 242,6 miliardi di euro, con un aumento dello 0,9% rispetto a maggio 2024 (240,6 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 226,5 miliardi di euro, in calo dello 0,6% rispetto a maggio 2024 (227,9 miliardi di euro).

A maggio 2025, il saldo dell’area dell’euro è aumentato rispetto ad aprile 2025, con un avanzo totale che è passato da 11,1 miliardi di euro a 16,2 miliardi di euro. Questo miglioramento è stato trainato in gran parte da una ripresa nel settore dei prodotti chimici e correlati, il cui surplus è cresciuto da 22,0 a 24,3 miliardi di euro, e da un moderato aumento nel settore dei macchinari e dei veicoli, passato da 12,1 a 12,9 miliardi di euro.

Rispetto a maggio 2024, il saldo dell’area dell’euro è aumentato di 3,5 miliardi di euro, principalmente a causa di una riduzione del disavanzo dei prodotti energetici (da -25,5 miliardi di euro a maggio 2024 a -21,4 miliardi di euro a maggio 2025). Anche il settore dei prodotti chimici ha registrato un aumento del surplus, da 19,5 a 24,3 miliardi di euro.

Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’area dell’euro ha registrato un avanzo di 86,5 miliardi di euro, rispetto agli 81,4 miliardi di euro del periodo gennaio-maggio 2024.

Le esportazioni di beni dell’area dell’euro verso il resto del mondo sono salite a 1.248,2 miliardi di euro (con un aumento del 4,6% rispetto al periodo gennaio-maggio 2024), mentre le importazioni sono aumentate a 1.161,7 miliardi di euro (con un aumento del 4,5% rispetto al periodo gennaio-maggio 2024).

Il commercio intra-area dell’euro è salito a 1.099,6 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2025, in aumento dell’1% rispetto al periodo gennaio-maggio 2024.

Unione Europea

Il saldo dell’UE ha registrato un surplus di 13,1 miliardi di euro negli scambi di merci con il resto del mondo a maggio 2025, rispetto agli 8,9 miliardi di euro di maggio 2024.

Le esportazioni extra-UE di merci a maggio 2025 sono state pari a 216,9 miliardi di euro, in aumento dello 0,1% rispetto a maggio 2024 (216,8 miliardi di euro).

Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 203,8 miliardi di euro, in calo del 2,0% rispetto a maggio 2024 (207,9 miliardi di euro).

A maggio 2025, il saldo dell’UE è aumentato rispetto ad aprile 2025, con un surplus totale che è passato da 8,5 miliardi di euro a 13,1 miliardi di euro. Questo miglioramento è stato trainato principalmente da un aumento del surplus nel settore chimico e dei prodotti correlati (da 20,2 miliardi di euro a 23,2 miliardi di euro) e da una lieve riduzione del deficit nei prodotti energetici (da -27,4 miliardi di euro a -24,8 miliardi di euro).

Rispetto a maggio 2024, quando il surplus totale si attestava a 8,9 miliardi di euro, il saldo dell’UE è migliorato di 4,2 miliardi di euro. Questo aumento su base annua è stato in gran parte determinato da un minore deficit energetico (-30,0 miliardi di euro a maggio 2024 rispetto a -24,8 miliardi di euro a maggio 2025) e da un aumento del surplus nel settore chimico (da 18,0 miliardi di euro a 23,2 miliardi di euro). Tuttavia, questi guadagni sono stati in parte compensati da un calo del surplus di altre categorie di prodotti, in particolare macchinari e veicoli (scesi da 16,8 miliardi di euro a 14,6 miliardi di euro) e altri beni manifatturieri (passati da un surplus di 0,8 miliardi di euro a un deficit di 1,1 miliardi di euro).

Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’UE ha registrato un surplus di 72,0 miliardi di euro, rispetto ai 72,6 miliardi di euro del periodo gennaio-maggio 2024.

Le esportazioni extra-UE di beni sono salite a 1.126,7 miliardi di euro (con un aumento del 5,2% rispetto al periodo gennaio-maggio 2024) e le importazioni a 1.054,7 miliardi di euro (con un aumento del 5,6% rispetto al periodo gennaio-maggio 2024).

Il commercio intra-UE è salito a 1.725,8 miliardi di euro nel periodo gennaio-maggio 2025, +1,2% rispetto a gennaio-maggio 2024.

Allegato – Dati destagionalizzati

A maggio 2025, rispetto ad aprile 2025, le esportazioni destagionalizzate dell’area dell’euro sono diminuite dello 0,5%, mentre le importazioni sono diminuite dell’1,0%. Il saldo destagionalizzato è stato di 16,2 miliardi di euro, in aumento rispetto ad aprile (15,1 miliardi di euro).

A maggio 2025, rispetto ad aprile 2025, le esportazioni destagionalizzate dell’UE sono diminuite dello 0,8%, mentre le importazioni sono diminuite dell’1,6%. Il saldo destagionalizzato è stato di 13,4 miliardi di euro, in aumento rispetto ad aprile (11,9 miliardi di euro).

A marzo-maggio 2025, le esportazioni dell’area dell’euro verso i paesi extra-UE sono aumentate dell’1,4%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,1%. Il commercio intra-euro è diminuito dello 0,2%. Nello stesso periodo, le esportazioni dell’UE verso i paesi extra-UE sono aumentate dell’1,0%, mentre le importazioni sono diminuite dello 0,6%. Il commercio intra-UE è aumentato dello 0,3%.

