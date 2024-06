EURICSE – TRENTO * SUMMER SCHOOL: «RICERCA EMES, STUDIOSI DA TUTTO IL MONDO PER LA 9ª EDIZIONE DELLA RETE INTERNAZIONALE»

09.15 - venerdì 28 giugno 2024

Dal 30 giugno al 4 luglio, Trento ospiterà la Summer School della rete Emes, il network internazionale di ricerca sull’impresa sociale e l’economia sociale, organizzata in collaborazione con Euricse e l’Università degli Studi di Trento e inserito all’interno del progetto ESIC (Erasmus+ Blueprint). Questa nona edizione, la seconda a Trento dopo quella del 2012, sarà focalizzata sui principali temi dell’economia sociale e dell’innovazione sociale. Una formazione estiva di spicco per oltre cinquanta dottorandi e ricercatori e più di venti docenti provenienti da tutto il mondo. Quest’anno l’evento onorerà la memoria del professor Carlo Borzaga, co-fondatore della rete EMES e Presidente Emerito di Euricse, con una sessione plenaria in programma martedì 2 luglio e dedicata al suo contributo allo studio dell’impresa sociale.

La 9ª edizione della Summer School della rete internazionale Emes, promossa in collaborazione con Euricse, l’Università degli Studi di Trento e il progetto Erasmus+ Blueprint ESIC (co-finanziato dalla Commissione Europea), mira a sviluppare competenze di ricerca che siano in grado di dare risposta alle sfide complesse dei nostri tempi. Questo evento rappresenta un’opportunità senza precedenti per oltre 50 giovani ricercatori e studiosi di partecipare a una formazione avanzata e di interagire con colleghi e colleghe provenienti da tutto il mondo. Per garantire una più ampia partecipazione di giovani ricercatori e ricercatrici gli organizzatori hanno messo a disposizione diverse borse di studio grazie anche al supporto di altri sponsor.

Durante i quattro giorni presso gli spazi dell’Università degli Studi di Trento, i partecipanti avranno l’opportunità di presentare i propri progetti di ricerca e di partecipare a sessioni di discussione con docenti dell’Università di Trento, di Euricse, e di altri atenei e centri di ricerca internazionali, nonché rappresentanti di organizzazioni dell’economia sociale, italiani e stranieri.

Saranno organizzati workshop interattivi con l’obiettivo di approfondire metodologie di ricerca applicabili all’economia sociale e saranno presentati i risultati di recenti ricerche teoriche che abbracciano diversi filoni di ricerca. Sarà anche un’occasione per i partecipanti di interagire con i partner del progetto European Social Innovation Campus (ESIC), focalizzato sulle competenze necessarie e modalità di formazione per i futuri innovazioni sociali. Euricse è partner del progetto insieme ad altri 15 partner europei.

La Summer School organizzata da EMES si contraddistingue per il suo approccio interdisciplinare e per la stretta integrazione tra teoria e pratica. Oltre alle lezioni, il programma include visite studio presso cooperative e imprese sociali locali, offrendo un’esperienza formativa profondamente immersiva ed efficace. Non mancheranno inoltre i momenti conviviali, pensati per stimolare nuove relazioni e progettualità.

L’evento avrà inizio nel tardo pomeriggio di domenica 30 giugno con un incontro di benvenuto volti a facilitare a conoscenza/l’interazione tra i partecipanti.

Tra i momenti salienti segnaliamo, presso la sala conferenze della Facoltà di Economia, l’inaugurazione di lunedì 1° luglio dalle 8.30 con gli interventi istituzionali, tra gli altri, di Mario Diani, presidente di Euricse, Flavio Deflorian, rettore dell’Università degli Studi di Trento, Francesca Petrella (Emes – Università Aix-Marseille), Niina Karvinen (ESIC project coordinator) e Francesca Forno (Università di Trento – Emes).

Martedì 2 luglio alle 11.00 (Sala Conferenze Facoltà di Economia), è in programma la sessione plenaria dedicata al professor Carlo Borzaga ed al suo contributo negli studi sull’impresa sociale. Sarà coordinata della professoressa Mary O’Shaughnessy dell’University College Cork, che dialogherà con il professor Lorenzo Sacconi dell’Università La Statale di Milano, con interventi dei professori Lars Hulgard (USN, Norway and ESIC) e Francesca Petrella (LEST – Aix Marseille University).

Giovedì 4 luglio dalle 11.00 (Sala Conferenze Facoltà di Economia) è prevista la tavola rotonda moderata da Gianluca Salvatori, segretario generale di Euricse che affronterà le nuove sfide della ricerca transdisciplinare: interverranno Sara Capuzzo (ènostra), Samuel Cornella (Ufficio di Bruxelles di Confcooperative/Federazione Trentina della Cooperazione), Giulia Galera (Euricse), Kai Roland Green (Aarhus University, Danimarca), Piera Lepore (Idee in Rete) e Manuela Paulmichl (Ufficio Cooperative, Provincia autonoma di Bolzano).

A seguire la chiusura della Summer School e la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.