EURICSE * “COOP MINDSET“: « SOLUZIONI COOPERATIVE PER SFIDE GLOBALI, AL VIA IL NUOVO CORSO ON-LINE CHE OFFRE LE CONOSCENZE DI BASE SULL’IMPRENDITORIALITÀ »

Soluzioni cooperative per sfide globali. Ha preso il via ieri Coop Mindset, il nuovo corso online che offre le conoscenze di base fondamentali sull’imprenditorialità cooperativa, frutto di una interessante sinergia fra Euricse, tre Università e altri partner del mondo dell’innovazione e della cooperazione. Con Euricse in questo progetto ci sono anche SoI – School of Innovation e Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento, OISIS – Osservatorio sull’Innovazione Sociale e l’Imprenditorialità Sociale della Libera Università di Bolzano, Università degli Studi di Palermo, Fondazione HIT – Hub Innovazione Trentino e Irecoop Alto Adige Südtirol. Il percorso, che prevede l’attribuzione di crediti formativi, è inserito a pieno titolo nell’offerta didattica ma è aperto anche a giovani non iscritti all’università.

Dal 29 ottobre fino all’inizio di dicembre, si svolgeranno sei moduli tematici online, a cadenza settimanale, per aiutare a comprendere i limiti e i vantaggi dell’impresa cooperativa, la relazione fra identità cooperativa e innovazione e, al tempo stesso, fornire casi studio ed esempi concreti su come la cooperazione sia in grado di rispondere, in modo imprenditoriale, ai bisogni della collettività e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (sociale, economico, ambientale).

Questo, in sintesi, è il programma di Coop Mindset, percorso formativo che vede collaborare fianco a fianco Euricse e le Università di Trento, Bolzano e Palermo, con diverse istituzioni e partner provenienti dal mondo della ricerca, dell’innovazione e della cooperazione.

Una sinergia nata dalla precedente esperienza del Progetto europeo YOUCOOPE (Education in Cooperative Entrepreneurship) avviato nell’aprile del 2020 e co-finanziato dalla Commissione Europea, proprio al fine di incoraggiare il mondo della formazione ad includere il modello cooperativo nei propri curricula.

Coop Mindset, al suo esordio, vede già 91 partecipanti tra studenti e studentesse, ma anche giovani non iscritti all’università, interessati ad apprendere le potenzialità delle soluzioni cooperative alle sfide globali del nostro tempo.

Per il 2022 Coop Mindset prevede, inoltre, un “secondo tempo” formativo: un laboratorio nel quale i corsisti saranno stimolati e accompagnati a sviluppare idee progettuali che possano concorrere ad innovare gli ambiti d’azione, i servizi o i prodotti del mondo cooperativo. Si tratta di un’opportunità davvero interessante, perché vedrà le stesse imprese cooperative coinvolte, a fianco dei corsisti, nelle fasi di “validazione” e “implementazione” delle idee progettuali. In questo modo si vuole promuovere nelle giovani generazioni quel “mindset” imprenditoriale e cooperativo che in futuro potrà, ipotizzando nuove risposte ai bisogni nascenti, concorrere in modo sostenibile e inclusivo al benessere delle nostre comunità locali.

Coop Mindset è finanziato dall’Ufficio Sviluppo della Cooperazione della Provincia Autonoma di Bolzano, ed è inserito a pieno titolo nell’offerta formativa dello Studium Generale della Libera Università di Bolzano, del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e della School of Innovation dell’Università di Trento e dell’Università di Palermo, con l’attribuzione di crediti formativi.