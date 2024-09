“ETIKA“ * “CRESCERE SOSTENIBILI”: «IL CONCORSO CHE PROMUOVE LA FUNZIONE FORMATIVA DELLE SCUOLE, IN UNA LOGICA APERTA AL TERRITORIO»

14.59 - sabato 28 settembre 2024

Etika lancia “Crescere sostenibili”, il concorso per le scuole Lanciata nell’ambito della fiera Book to school, la terza edizione del concorso per le scuole promosso da etika, l’offerta luce e gas conveniente, sostenibile e solidale della cooperazione trentina con Dolomiti Energia.

Il concorso che già aveva avuto grande successo nelle prime edizioni, si presenta oggi in veste rinnovata con un montepremi di 15.000 euro per progetti dedicati alla promozione della sostenibilità ambientale e sociale ideati da studenti delle scuole secondarie di primo grado insieme ai loro insegnanti. L’iniziativa si inserisce nel filone “etika per la scuola”, che annovera ormai numerosi progetti con cui la cooperazione trentina con Dolomiti Energia sostengono l’educazione e la formazione delle nuove generazioni.

Etika, la bolletta conveniente, ecologica e solidale del mondo cooperativo (Federazione Trentina della Cooperazione, Cassa centrale Banca, Coop Trentino Sait, Consolida e La Rete) con Dolomiti Energia, lancia la terza edizione di “Crescere sostenibili”, il concorso per l’educazione alla sostenibilità che promuove la funzione formativa delle scuole in una logica aperta al territorio, dando spazio al potenziale creativo ed immaginativo delle giovani generazioni.

Il concorso si presenta in versione rinnovata, ha spiegato Raul Daoli di Cooperazione: “se nelle prime due edizioni, cui hanno aderito più di 50 classi, premiavamo la narrazione di idee per sostenibilità realizzata attraverso storie illustrate o video, oggi promuoviamo la creazione di modelli sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. Le iniziative dedicate alla promozione di valori e di azioni di cura dell’ambiente e di sviluppo di pratiche sostenibili potranno spaziare dalla mobilità al consumo, dalla cultura al riciclo e al risparmio energetico.

Sarà considerato elemento di valore il coinvolgimento del territorio sia attraverso organizzazioni esterne alla scuola sia perché il progetto candidato interessa aree e luoghi fuori dal perimetro degli edifici scolastici. Sarà inoltre considerata positivamente la prospettiva a lungo termine, ovvero che il progetto preveda la possibilità che ne beneficino o usufruiscano anche futuri compagni di scuola.

“L’idea di sostenibilità alla base del concorso, e più in generale di etika – ha affermato Fabrizio Giurgevich, responsabile del progetto per Dolomiti Energia – intreccia il tema ambientale con quello sociale, guarda cioè alla tutela del territorio insieme alla comunità che lo abita, promuovendo l’inclusione e la coesione. È in questa duplice dimensione che si muovono le numerose iniziative sostenute dal Fondo sociale di etika alimentato da Dolomiti Energia che versa ogni anno 10euro per ogni contratto. Grazie alle più di 72 mila adesioni raccolte in questi 8 anni sia sul fronte della luce che del gas, il Fondo ha superato i 3,6 milioni di euro. Risorse investite, oltreché in iniziative educative come il concorso, in progetti per il vivere e l’abitare inclusivo di persone con disabilità.”

Il concorso arricchisce ulteriormente il filone “etika per la scuola” che annovera iniziative come la certificazione per la prevenzione del bullismo, il contrasto agli effetti di solitudine e isolamento dovuti al Covid, la tutela della qualità dell’aria nelle scuole. “Iniziative diverse tra loro – ha sottolineato Francesca Gennai, presidente di Consolida – che si inseriscono però coerentemente in una visione dell’educazione come responsabilità diffusa, una visione che valorizza il ruolo della scuola ma anche delle molte altre agenzie culturali ed educative, come le cooperative sociali, che operano sul territorio. Un altro elemento centrale di questa visione dell’educazione è l’idea dell’ambiente – inteso sia come spazi e luoghi, sia come relazioni e legami – come parte integrante del processo educativo, Infine, un’educazione in cui bambine e bambini, ragazze e ragazzi sono protagonisti attivi e creativi. Elementi tutti che si leggono in modo trasparente e chiaro nel concorso”.

Il regolamento del concorso

Le scuole trentine secondarie di primo grado possono partecipare al concorso iscrivendosi e presentando il loro progetto entro il 30 novembre 2024 secondo le modalità indicate sul sito www.etikaenergia.it. L’importo complessivo destinato all’iniziativa è € 15.000,00. Per ogni progetto non è previsto un minimo di capitale finanziabile, ma sarà attribuito fino ad un massimo di € 5.000,00 ciascuno.

La giuria che valuterà i progetti candidati sarà composta da esperti di: educazione e comunicazione della sostenibilità; di temi ambientali, sostenibili, ecologici; del sistema scolastico trentino.

I promotori

Promotore del concorso “Crescere sostenibili” di etika è la Federazione Trentina della cooperazione con e Dolomiti Energia, Cassa Centrale Banca, Famiglie Cooperative e Coop Trentino, Consolida, La Rete.