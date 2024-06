ESERCITO ITALIANO * COLLEZIONE “SPORTSWEAR PRIMAVERA-ESTATE 2025“: «PRESENTI A PITTI IMMAGINE UOMO, TRA INNOVAZIONE ECOSOSTENIBILE ED ELEGANZA»

16.53 - martedì 11 giugno 2024

Le novità dell’Esercito a Pitti immagine uomo 106. Sostenibilità, Innovazione, Natura ed Eleganza per la Collezione Primavera Estate 2025 di “Esercito Sportswear”.. L’Esercito Italiano, con il brand d’abbigliamento “Esercito Sportswear”, torna a Pitti Immagine Uomo, la prestigiosa fiera internazionale dedicata alla moda maschile, per presentare la sua nuova Collezione Primavera – Estate 2025, un connubio perfetto tra innovazione ecosostenibile, purezza dei materiali naturali ed eleganza senza tempo.

La collezione “Esercito Sportswear Primavera – Estate 2025” si evolve all’insegna dell’eleganza ecosostenibile, fondendo l’alta tecnologia con la purezza dei materiali naturali e il riciclo creativo per dare nuova forma ai materiali dismessi dell’Esercito, trasformati, attraverso l’unione di design e artigianalità, in capi d’abbigliamento unici e innovativi.

Protagonisti indiscussi della collezione sono ancora una volta i paracadute militari dismessi che adesso trovano nuova vita in una serie di capi esclusivi. Lavati e candeggiati per ottenere un bianco assoluto, i paracadute si abbinano a tessuti naturali come il cotone, creando un connubio perfetto.

Ispirata dalla libertà senza limiti del cielo e dalla forza indomita della sabbia, ogni pezzo è un tributo alla bellezza incontrastata della natura e alla connessione con essa. Infatti, la nuova collezione si ispira ai colori naturali, con tonalità di blu, sabbia e bianco che riflettono il cielo, la terra e l’acqua, evocando la bellezza dell’ambiente e sottolineano la dedizione del brand alla moda responsabile. Realizzata con tessuti di paracadute, la collezione presenta tonalità di bianco puro che riflettono la vastità del cielo, mentre accenti di color sabbia evocano l’essenza del deserto. Questa linea non è solo un’ode alla moda, ma un richiamo all’avventura, alla scoperta e alla resilienza dello spirito umano. In particolare, la collezione, con i suoi capi in nylon high-tech, è progettata anche per gli amanti del mare, garantendo asciugatura rapida e comfort in ogni condizione. Inoltre, la linea sportiva, approda anche nel mondo del padel seguendo la filosofia di eleganza e praticità per ogni avventura.

La nuova collezione si eleva al di sopra delle convenzioni, fondendo insieme l’innovazione tecnologica per la ricerca dei materiali, il confort dei capi d’abbigliamento e i valori caratterizzanti dell’Esercito, richiamati dalla stella a cinque punte.

“Esercito Sportswear” è il marchio commerciale dell’Esercito Italiano per la produzione e la distribuzione di capi di abbigliamento e accessori, prodotti da Officina Italia s.r.l., su licenza esclusiva concessa da Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa. Con la Collezione Esercito Primavera – Estate 2025, vestire diventa un’esperienza che trascende il tempo e lo spazio, invitando chi la indossa a un viaggio tra cielo e terra.

PADIGLIONE CENTRALE / n° J/9 K/14