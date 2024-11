ESERCITO ITALIANO * “BRIGATA JULIA”: «LA CITTÀ DI TRIESTE LE CONFERISCE LA CITTADINANZA ONORARIA, GEMELLAGGIO CON IL 7MO REGGIMENTO ALPINI»

08.24 - mercoledì 27 novembre 2024

Si è svolta ieri, presso la Sala Consiliare di Trieste, una cerimonia solenne per il conferimento della Cittadinanza Onoraria alla Brigata Alpina “Julia”. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato per onorare l’impegno, il coraggio e la dedizione mostrati dalla Grande Unità nel corso della sua lunga e illustre storia al servizio della comunità.

La manifestazione è stata preceduta dal gemellaggio tra il 7° Reggimento alpini e la Città di Trieste, svoltosi presso i saloni del Circolo Unificato dell’Esercito.

Il gemellaggio ha sugellato lo stretto legame della Città di Trieste con le penne nere bellunesi, le quali annoverano tra le loro antiche fila numerose Medaglie d’Oro al Valor Militare di nascita triestina.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali, dei rappresentanti delle Forze Armate, e di numerosi cittadini, desiderosi di rendere omaggio al Reparto dell’Esercito Italiano. Il Sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento, evidenziando come la Brigata Alpina “Julia” abbia incarnato i valori di solidarietà, sacrificio e impegno al servizio della Patria e della pace.

“Nell’assegnare la cittadinanza onoraria alla Brigata Alpina Julia, riconosciamo non solo la sua storia gloriosa, ma anche il legame profondo che unisce questa comunità agli Alpini, sempre pronti a intervenire in situazioni di emergenza e a sostenere chi è in difficoltà”, ha dichiarato il Sindaco. “Celebriamo un simbolo di unità e responsabilità, valori che caratterizzano la nostra città e il nostro Paese.”

Durante la cerimonia, sono stati ricordati anche i momenti più significativi nella storia della Brigata, dalle operazioni in pace alle missioni umanitarie, nonché il contributo al patrimonio culturale e sociale di Trieste.

Il Comandante della Brigata Alpina “Julia”, Generale di Brigata Francesco Maioriello, ha espresso la sua profonda gratitudine per il conferimento della cittadinanza onoraria, dichiarando: “Questo riconoscimento non è solo un onore per noi, ma è anche un pegno di fiducia e di responsabilità. Ci impegniamo a continuare a servire con onore e dedizione, rafforzando il legame tra la nostra Brigata e la città di Trieste.”

Presenti il Vice Presidente Nazionale ANA Carlo Balestra ed il Consigliere Nazionale Andrea Sgobbi.

La Giornata si è conclusa con una esibizione della Fanfara della Brigata Alpina “Julia”, presso il teatro Rossetti, seguita da un canto corale eseguito dai Cori di Alpini delle locali Sezioni dell’Associazione Nazionale Alpini, che ha rappresentato un momento di forte connessione tra i militari e la cittadinanza.