ENPA * SOSPENSIVA JJ4: ROCCHI, « COSÌ SI BLOCCA IL PIANO CRUDELE DI FUGATTI, NEL PEGGIORE DEGLI SCENARI RICORREREMO AL CONSIGLIO DI STATO »

13.30 - martedì 2 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sospensiva JJ4, Carla Rocchi: “Cosi si blocca il piano sadico crudele di Fugatti e nel peggiore degli scenari saremo in grado di ricorrere al Consiglio di Stato”- Apprendiamo – afferma Carla Rocchi- presidente nazionale Enpa -con grande soddisfazione la sospensiva del Tar di Trento in via cautelare dell’ennesimo tentativo del presidente Fugatti di condannare ad una uccisione crudele ed ingiusta l’orsa JJ4, la quale reclusa nel Casteller non può rappresentare nessun tipo di pericolo.

Questo tentativo del presidente della Pat, il secondo in tal senso, nascondeva l’intento di poter procedere immediatamente all’uccisione dell’orsa senza dare il tempo alle Associazioni di ricorrere al Consiglio di Stato in caso di pronuncia del Tar l’11 maggio a favore dell’abbattimento di JJ4. Fugatti stava preparando il tavolo di morte di JJ4, incurante del parere del Tar, delle istituzioni e dei tanti cittadini che chiedono che la vita di JJ4 venga tutelata. Un piano crudele e sadico che per ora è stato fermato e che ci permetterà, in caso di pronuncia di abbattimento di JJ4 l’11 maggio, di ricorrere al Consiglio di stato immediatamente. Oggi è stata fermata la politica della crudeltà, speriamo si segua questa strada. Noi rimaniamo vigili”.