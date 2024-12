ENPA – ROMA * TRENTINO – M91: «ORSO NUOVA VITTIMA DEL “METODO FUGATTI”, LA PAT SIA COMMISSARIATA SULLA GESTIONE GRANDI CARNIVORI»

12.11 - domenica 1 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Orsi. Ucciso M91, Enpa: nuova vittima del “metodo Fugatti”, violati i nostri diritti costituzionali. La PAT sia commissariata sulla gestione dei grandi carnivori

Commissariare la PAT per la gestione dei grandi carnivori. E’ quanto l’Ente Nazionale Protezione Animali chiede al Governo e al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin in seguito all’uccisione di M91, l’ennesimo orso giustiziato dal presidente della PAT. Uccisione per la quale Enpa presenterà denuncia contro Fugatti per il reato di uccisione di animali. «M91 è un’altra vittima del “metodo Fugatti” che – denuncia Enpa – consiste nell’emanazione di ordinanze lampo e nella loro esecuzione a tempi di record, solitamente nel pieno della notte o alle prime luci dell’alba, con il chiaro obiettivo di negare ai portatori d’interesse l’esercizio del proprio diritto costituzionale ad agire in giudizio. Una lesione gravissima che denunceremo in sede europea».

Peraltro – osserva Enpa – anche la condanna a morte di M91 solleva moltissimi dubbi sulla possibilità di applicazione del Pacobace, soprattutto per quanto attiene la dinamica del presunto inseguimento di cui il plantigrado si sarebbe reso responsabile. Nell’ordinanza Fugatti leggiamo che il plantigrado si sarebbe tranquillamente allontanato solo dopo essere stato preso a sassate dalla persona inseguita. Si tratta di una circostanza piuttosto singolare dal momento che, quando attaccato, un animale tende a reagire. «Delle due l’una – prosegue la Protezione Animali – o nella ricostruzione del presunto inseguimento qualcosa non torna, oppure l’orso non era realmente pericoloso, altrimenti avrebbe reagito, rispondendo al lancio dei sassi». Giova peraltro ricordare che poche settimane fa, a fine ottobre, un ragazzo aveva denunciato di essere stato aggredito da un orso di cui, poi, non è stata trovata alcuna traccia.

«L’unico dato certo che abbiamo – prosegue l’associazione animalista – è l’incapacità di Fugatti di gestire la presenza degli animali selvatici sul territorio da lui amministrato. Ricordiamo che negli ultimi due anni, in Trentino sono morti addirittura 17 esemplari, uccisi dai bracconieri oppure massacrati dalle ordinanze Fugatti, ponendo un serio problema di conservazione della specie. E’ anche doveroso sottolineare come la stessa PAT, nel più recente aggiornamento del rapporto grandi carnivori, abbia chiaramente ammesso che nel 2024 i danni causati dalla fauna sono addirittura diminuiti».

Di fronte a tale incapacità di Fugatti, che tracima in una pericolosissima politica ursofobica e ursicida, Enpa chiede un deciso intervento del governo e del ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin. Proprio di recente, a proposito della situazione in Trentino, il ministro dell’Ambiente aveva preso posizione per la convivenza tra uomini e animali. «Dopo quelle dichiarazioni più nulla è successo. Chiediamo al ministro di tener fede alle sue parole e – conclude Enpa – di impegnarsi affinché il presidente del Trentino non gestisca più il dossier “grandi carnivori” e non uccida più un solo animale».