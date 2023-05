ENPA * ORSO M62: « BENE L’INIZIATIVA DELLA PROCURA DI TRENTO DI APRIRE UN FASCICOLO, PERMETTERÀ DI CONDURRE ULTERIORI ANALISI »

15.28 - lunedì 8 maggio 2023

Orso M62. Enpa: bene l’iniziativa della Procura. Seguiamo con preoccupazione gli ultimi sviluppi, ipotesi bracconaggio sempre più concreta. Pronti a fornire supporto alle indagini

L’Ente Nazionale Protezione Animali segue con estrema preoccupazione gli ultimi sviluppi relativi alla morte dell’orso M62. L’esame necroscopico sul corpo del plantigrado, non ha infatti confermato l’ipotesi di un’aggressione da parte di un altro animale selvatico, rendendo più concreta la possibilità di quell’atto di bracconaggio che l’associazione aveva prefigurato fin dal ritrovamento dell’animale.

«Accogliamo con soddisfazione la decisione della Procura di Trento di aprire un fascicolo che permetterà di condurre ulteriori analisi su M62, che, lo ricordiamo era uno degli esemplari condannati a morte da Maurizio Fugatti. L’auspicio è che si faccia finalmente chiarezza. Per questo – spiega Enpa – il nostro ufficio legale si rende sin da ora disponibile a fornire ogni possibile supporto utile alle indagini, anche presentando memorie di parte».

Ovviamente, nel caso in cui fosse confermata l’ipotesi del bracconaggio e nel caso in cui si aprisse un procedimento penale, l’Ente Nazionale Protezione Animali si costituirà in giudizio contro la persona o le persone che la Procura dovesse individuare come presunti responsabili della morte di M62. La cui condanna a morte era stata ordinata da Fugatti solo perché l’animale si era avvicinato a zone abitate, attratto dai rifiuti lasciati incustoditi.