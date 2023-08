ENPA * ORSI TRENTINO: « ANCORA UN “INCONTRO” ALLE GIUDICARIE, LA PAT LIMITI L’ACCESSO O INTERDICA LA ZONA »

15.18 - lunedì 7 agosto 2023

Orsi. Ancora un “incontro” alle Giudicarie. Enpa: la PAT limiti l’accesso o interdica la zona. Cosa aspetta Fugatti? Un’altra tragedia? Presto dossier di Enpa alla Procura.

A pochi giorni di distanza dall’episodio che ha coinvolto F36, l’orsa molestata insieme al suo cucciolo da due cacciatori, viene riferito un nuovo incontro, proprio nella zona delle Giudicarie (Trento), tra un plantigrado e due escursionisti. Da più di cinque mesi, vale a dire dalla tragica morte di Andrea Papi, l’Ente Nazionale Protezione Animali chiede alla Provincia Autonoma di Trento e al suo presidente di fare prevenzione sul territorio, limitando o vietando del tutto l’accesso alle aree frequentate dai plantigradi – specie se si tratta di madri con i loro cuccioli – e informando residenti e turisti sulle zone nelle quali ci sono maggiori probabilità di incontrare gli orsi. In questi cinque mesi nulla di tutto ciò è stato fatto; la PAT continua a perpetuare quella politica di immobilismo, silenzio e di omissioni che ha contribuito in maniera determinante alla tragedia di Caldes. Invece, di ben altro attivismo dà prova Fugatti quando si tratta di perseguitare i plantigradi o di ordinare l’uccisione di due poveri lupi, presi a casaccio.

In questo scenario, appare dunque lecito chiedersi se l’ostinazione di Fugatti nel non fare nulla non risponda in realtà a un preciso disegno: sfruttare il clamore, una nuova tragedia, per avere mano libera contro i grandi carnivori del Trentino, deportandoli o – peggio ancora – sterminandoli. «Maurizio Fugatti ha l’obbligo di adottare quelle misure di prevenzione imposte dalle norme italiane ed europee. Peraltro, tale principio è stato recentemente ribadito dall’ISPRA e dal Consiglio di Stato, principio che ha sospeso la condanna a morte di JJ4 e di MJ5. Siccome Fugatti non può fare come più gli piace ma – commenta Enpa – è giuridicamente vincolato ad applicare misure preventive, sarà nostra cura segnalare ai competenti organi giudiziari gli ulteriori inadempimenti della PAT».

Ovviamente – conclude l’associazione – qualora dovesse verificarsi un nuovo, grave incidente tra uomini e plantigradi, Maurizio Fugatti non potrà non esserne ritenuto politicamente responsabile.