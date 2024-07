ENPA * ORSA KJ1: «UCCISIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, ABBIAMO DENUNCIATO FUGATTI»

13.02 - martedì 30 luglio 2024

L’Ente Nazionale Protezione Animali denuncia alla Procura della Repubblica di Trento il presidente della PAT, Maurizio Fugatti, per violazione dell’articolo 544 bis del codice penale, ovvero per uccisione di animale con crudeltà o senza necessità, per quanto riguarda la vile e barbara esecuzione di KJ1, fucilata questa mattina alle 7.30 da personale del Corpo Forestale della PAT. Lo denuncia inoltre alla medesima Procura per maltrattamento sui tre cuccioli ai sensi dell’articolo 544 ter del codice Penale, in quanto i piccoli hanno ancora assoluto bisogno delle cure materne.

E’ gravissimo, vergognoso il contesto in cui questa uccisione è stata perpetrata, vale a dire su un animale identificabile e rintracciabile perché radiocollarato ed è gravissima la fretta “animalicida” di Fugatti che ha emanato il decreto di uccisione a notte fonda per impedire qualunque azione del TAR. Giova ricordare che la giustizia amministrativa aveva già sospeso per ben due ordinanze di morte della PAT e che, molto probabilmente avrebbe sospeso anche questa, motivata con argomentazioni assolutamente pretestuose. «Tutti gli italiani guardano con orrore alle azioni della Provincia di Trento. Oggi – commenta Enpa – è stata scritta una pagina nerissima per la coscienza civile del nostro Paese. Fugatti, siamo convinti, ne renderà conto alla giustizia italiana e ad quella europea».

