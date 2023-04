ENPA – ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI / ROMA * RUNNER MORTO: « LA VICENDA CI COLMA DI DOLORE, DA PARTE DELLA PAT NON C’È STATA UNA POLITICA DI INFORMAZIONE »

19.53 - venerdì 7 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Enpa: “Profondo dolore, il vuoto della politica”. Questa terribile vicenda che ci colma di dolore e che ci fa sentire tanto vicini alla famiglia e alla comunità segnala che purtroppo in questi lunghi 20 anni non c’è stata da parte degli amministratori della Pat una politica di informazione e formazione rivolta ai cittadini sulla corretta convivenza con gli orsi e sul rapporto con la natura in tutte le sue forme di vita. Quel vuoto che Enpa ha sempre cercato di far colmare e di colmare come nel 2010 quando propose a Michele Dalla Piccola una serie di iniziative a partire dalle scuole. Un vuoto che tale è rimasto, anzi, si è approfondito. Per questo il giovane Andrea è vittima anche delle negligenze della politica, di cui oggi fa le spese anche l’orso.