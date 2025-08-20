12.36 - mercoledì 20 agosto 2025

Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie nel periodo compreso tra l’11 e il 14 agosto 2025 San Donato Milanese (MI), 20 agosto 2025 – Eni ha acquistato nel periodo compreso tra l’11 e il 14 agosto 2025 sull’Euronext Milan n. 2.692.930 azioni proprie (pari allo 0,09% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8694 euro per azione, per un controvalore complessivo di 40.042.210,63 euro, nell’ambito del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 14 maggio 2025, già oggetto di informativa ai sensi della normativa applicabile.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext Milan su base giornaliera:

A partire dall’avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato n. 45.107.048 azioni proprie (pari all’1,43% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 630.047.904,97 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene n. 136.717.375 azioni proprie pari al 4,34% del capitale sociale.

Sul sito internet della Società, nelle sezioni “Governance\Azionariato\Programma di acquisto Azioni proprie anno 2025\Acquisto azioni proprie 11 – 14 agosto 2025” e “Investitori\Remunerazione degli azionisti\Programma di buyback 2025” è disponibile la comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni.