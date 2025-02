ENI * GHANA: «MAHAMA E DESCALZI SI SONO INCONTRATI AD ACCRA, PER DISCUTERE DELLE ATTIVITÀ NEL PAESE»

15.22 - venerdì 7 febbraio 2025

Il Presidente del Ghana John Dramani Mahama incontra l’Amministratore Delegato di Eni Claudio Descalzi. Il Presidente della Repubblica del Ghana, John Dramani Mahama, e l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, si sono incontrati oggi ad Accra per discutere delle attività nel Paese.

Descalzi ha illustrato i risultati del progetto Offshore Cape Three Points (OCTP), il più grande investimento fatto da un’azienda privata in Ghana, completato prima del previsto e al di sotto del budget stimato, con la prima produzione di olio nel 2017 e di gas nel 2018. Il gas di OCTP è interamente destinato al consumo interno del Ghana, garantendo una fonte energetica sicura e affidabile per soddisfare il fabbisogno interno, contribuendo a circa il 70% della produzione domestica di gas del Paese.

Inoltre, Eni ha portato all’attenzione del Presidente alcune nuove opportunità di esplorazione e sviluppo a breve e medio termine.

L’incontro è stato anche l’occasione per discutere i progetti di Eni per la diversificazione economica in Ghana.

Eni è presente in Ghana dal 2009. La società è l’operatore del progetto OCTP con una quota del 44,4%, in partnership con Vitol (35,6%) e Ghana National Petroleum Corporation (20%). Il portafoglio di progetti di Eni comprende anche iniziative nei settori della formazione, della diversificazione economica, dell’accesso all’energia, dell’accesso all’acqua e ai servizi igienici.