ENI * BUYBACK 2025: «ACQUISTATE 537.858 AZIONI PROPRIE AZIONI PROPRIE, PER QUASI 8 MILIONI DI EURO»

12.36 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Eni: informativa sull’acquisto di azioni proprie del 15 settembre 2025. Il 15 settembre 2025 Eni ha acquistato sull’Euronext Milan n. 537.858 azioni proprie (pari allo 0,02% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8738 euro per azione, per un controvalore complessivo di 7.999.998,77 euro, nell’ambito del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 14 maggio 2025, già oggetto di informativa ai sensi della normativa applicabile.

A partire dall’avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato n. 56.934.064 azioni proprie (pari all’1,81% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 808.047.887,68 euro.

Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene n. 148.544.391 azioni proprie pari al 4,72% del capitale sociale.

Sul sito internet della Società, nelle sezioni “Governance\Azionariato\Programma di acquisto Azioni proprie anno 2025\Acquisto azioni proprie 15 settembre 2025” e “Investitori\Remunerazione degli azionisti\Programma di buyback 2025” è disponibile la comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni.