ENI * AZIONI ORDINARIE: «2.188.335 QUELLE ACQUISITE TRA IL 24 E IL 27 SETTEMBRE 2024, PREZZO MEDIO A 13,8917»

Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 24 e il 27 settembre 2024 sull’Euronext Milan n. 2.188.355 azioni proprie (pari allo 0,07% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 13,8917 euro per azione, per un controvalore complessivo di 30.400.073,26 euro nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 15 maggio 2024, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999, finalizzata a riconoscere agli azionisti Eni un’ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi.

Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext Milan su base giornaliera:

A partire dall’avvio, il 13 giugno 2024, della seconda tranche del programma di buyback, Eni ha acquistato n. 45.805.702 azioni proprie (pari allo 1,39% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 654.287.052,59 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di buyback in data 27 maggio 2024, Eni detiene n. 142.426.774 azioni proprie pari al 4,34% del capitale sociale.

Sul sito internet della Società, nelle sezioni “Governance\Azionariato\Programma di acquisto Azioni proprie anno 2024\Acquisto azioni proprie 24 – 27 settembre 2024” e “Investitori\Remunerazione degli azionisti\Programma di buyback 2024” è disponibile la comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni.