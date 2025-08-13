ENI * «ACQUISTATI 3,38 MILIONI DI AZIONI PROPRIE PER 50 MILIONI DI EURO NEL BUYBACK DI AGOSTO 2025»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 4 e l’8 agosto 2025 sull’Euronext Milan n. 3.375.585 azioni proprie (pari allo 0,11% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,8122 euro per azione, per un controvalore complessivo di 49.999.988,55 euro, nell’ambito del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 14 maggio 2025, già oggetto di informativa ai sensi della normativa applicabile.
Di seguito, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato per l’esecuzione degli acquisti, si riporta una sintesi delle operazioni di acquisto di azioni proprie sull’Euronext.
A partire dall’avvio il 20 maggio 2025 del programma di buyback, Eni ha acquistato n. 42.414.118 azioni proprie (pari all’1,35% del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 590.005.694,34 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e gli acquisti effettuati, Eni detiene n.
134.024.445 azioni proprie pari al 4,26% del capitale sociale. Sul sito internet della Società, nelle sezioni “Governance\Azionariato\Programma diacquisto Azioni proprie anno 2025\Acquisto azioni proprie 4 – 8 agosto 2025” e “Investitori\Remunerazione degli azionisti\Programma di buyback 2025” è disponibile la comunicazione integrale comprensiva del dettaglio giornaliero delle operazioni.