ENEL * SPAGNA – PARTNERSHIP: «ACCORDO CON ACCIONA PER L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI IMPIANTI IDROELETTRICI, PER 626 MW»

18.24 - venerdì 15 novembre 2024

ENEL: ACCORDO CON ACCIONA PER L’ACQUISIZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI IMPIANTI IDROELETTRICI PER 626 MW IN SPAGNA

L’accordo prevede l’acquisizione da parte di Endesa Generación dell’intero capitale sociale di Corporación Acciona Hidráulica, che detiene un portafoglio di impianti idroelettrici per 626 MW di capacità installata complessiva, a fronte di un corrispettivo pari a 1 miliardo di euro, corrispondente all’enterprise value degli asset trasferiti in quanto gli accordi prevedono che la società CAH non abbia al closing indebitamento finanziario

Roma, 15 novembre 2024 – Enel S.p.A. (“Enel”) informa che Endesa Generación[1] ha firmato un accordo con Corporación Acciona Energías Renovables[2], società appartenente al Gruppo Acciona, per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Corporación Acciona Hidráulica S.L. (“CAH”), detenuto dalla stessa Corporación Acciona Energías Renovables. L’accordo prevede uncorrispettivo pari a 1 miliardo di euro soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni, in considerazione del tempo che intercorrerà fino al perfezionamento dell’operazione. L’enterprise value riferito al 100% di CAH e riconosciuto nell’accordo è pari a 1 miliardo di euro[3].

Il portafoglio di impianti detenuto da CAH è composto da 34 centrali idroelettriche, localizzate nel nord-est della Spagna, per una capacità installata complessiva di 626 MW, la maggior parte modulabile, che nel 2023 hanno generato circa 1,3 TWh.

L’accordo permetterà al Gruppo Enel di consolidare il suo ruolo primario nelle rinnovabili a livello globale, accrescendo ulteriormente la quota del portafoglio di vendite coperta dalla propria produzione rinnovabile in Spagna, con l’obiettivo di massimizzare i ritorni generati dalla presenza integrata lungo l’intera catena del valore.

A seguito del perfezionamento dell’acquisizione, il Gruppo Enel raggiungerà nella penisola iberica una capacità idroelettrica installata di oltre 5,3 GW, per una capacità rinnovabile complessiva pari a circa 10,7 GW.

Il closing dell’operazione, previsto nella prima metà del 2025, è condizionato al rilascio dell’autorizzazione della competente Autorità Antitrust e all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Governo spagnolo per gli investimenti esteri (FDI).

Il corrispettivo previsto per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di CAH sarà finanziato dai flussi di cassa della gestione corrente ed è coerente con il piano di sviluppo della capacità prevista.

[1] Endesa Generación, S.A., controllata tramite la società quotata spagnola Endesa S.A. [1] Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. [1] Si attende che, al perfezionamento dell’operazione, CAH sia priva di indebitamento finanziario.

Enel è una multinazionale dell’energia e un operatore integrato leader nei mercati globali dell’energia e delle rinnovabili. A livello mondiale, è il più grande operatore privato di rinnovabili, il primo operatore di reti di distribuzione elettrica per numero di clienti serviti e il maggiore operatore retail per numero di clienti. Il Gruppo è la più grande utility europea per EBITDA ordinario[1].

Enel è presente in 28 Paesi nel mondo e produce energia con una capacità totale di oltre 89 GW.

Enel Grids, la business line globale del Gruppo dedicata alla gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica a livello mondiale, fornisce energia elettrica attraverso una rete di 1,9 milioni di chilometri a più di 69 milioni di utenti finali. Enel Green Power, che all’interno del Gruppo Enel gestisce le rinnovabili, conta su una capacità totale di circa 65 GW con un mix di generazione che include impianti eolici, solari, geotermici, idroelettrici e di accumulo, in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X Global Retail è la business line del Gruppo Enel dedicata ai clienti di tutto il mondo con l’obiettivo di fornire loro prodotti e servizi in maniera efficiente in base ai loro bisogni energetici, incoraggiandoli verso un uso più consapevole e sostenibile dell’energia. Fornisce elettricità e servizi energetici integrati a oltre 55 milioni di clienti a livello globale, offrendo servizi di flessibilità che aggregano 9 GW, gestendo circa 3 milioni di punti luce, e possedendo 28.400 punti di ricarica pubblici per la mobilità elettrica.

