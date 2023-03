ENEL * RISULTATI 2022: « EBITDA ORDINARIO A 19,7 MILIARDI / UTILE NETTO ORDINARIO A 5,4 MILIARDI, SUPERIORI ALLA GUIDANCE DI GRUPPO »

18.16 - giovedì 16 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

ENEL, EBITDA ORDINARIO A 19,7 MILIARDI DI EURO E UTILE NETTO ORDINARIO A 5,4 MILIARDI DI EURO, SUPERIORI ALLA GUIDANCE DI GRUPPO. DEBITO NETTO IN LINEA CON GUIDANCE E DIVIDENDO IN CRESCITA DEL 5,3% A 0,40 EURO PER AZIONE

Principali dati economico-finanziari consolidati

• Ricavi a 140.517 milioni di euro (85.719 milioni di euro nel 2021, +63,9%)

La variazione positiva è principalmente riconducibile ai maggiori volumi di energia prodotti, intermediati e venduti in un contesto di prezzi medi crescenti, nonché al favorevole andamento dei tassi di cambio

• EBITDA ordinario a 19.683 milioni di euro (19.210 milioni di euro nel 2021, +2,5%), superiore alla guidance di Gruppo comunicata ai mercati finanziari, pari a 19,0-19,6 miliardi di euro

L’incremento è da ricondurre alle positive performance del business integrato, quale risultante della combinazione dei business di Generazione Termoelettrica e Trading, Enel Green Power, Mercati Finali ed Enel X, unitamente al positivo andamento di Enel Grids. Si rileva inoltre una favorevole evoluzione dei tassi di cambio

• EBITDA a 19.918 milioni di euro (17.2331 milioni di euro nel 2021, +15,6%)

• EBIT a 11.193 milioni di euro (7.5511 milioni di euro nel 2021, +48,2%)

 La variazione riflette principalmente l’andamento positivo della gestione operativa e i minori adeguamenti di valore registrati nel corso dell’anno rispetto al 2021, solo parzialmente compensati da maggiori ammortamenti• Risultato netto ordinario del Gruppo a 5.391 milioni di euro (5.593 milioni di euro nel 2021, -3,6%), superiore alla guidance di Gruppo comunicata ai mercati finanziari, pari a 5,0-5,3 miliardi di euro

 Il miglioramento della performance dei business, parzialmente compensato dall’incremento degli ammortamenti dell’esercizio, la più efficiente gestione finanziaria connessa alle attività di liability management dello scorso anno, e il minor carico fiscale sui risultati ordinari del Gruppo, hanno parzialmente compensato gli effetti della maggiore incidenza delle interessenze dei terzi dovuta alla compressione dei risultati in Italia per il particolare scenario energetico dell’anno

• Risultato netto del Gruppo a 1.682 milioni di euro (3.189 milioni di euro nel 2021, -47,3%)

• Indebitamento finanziario netto a 60.068 milioni di euro (51.693 milioni di euro nel 2021, +16,2%),

 In linea con guidance. In aumento principalmente per gli investimenti del periodo il cui fabbisogno è stato parzialmente compensato dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, che hanno risentito dell’impatto sul capitale circolante netto di alcuni provvedimenti governativi, e dagli effetti positivi delle attività di asset portfolio management

• Investimenti a 14.347 milioni di euro (12.997 milioni di euro nel 2021, +10,4%)

L’incremento è attribuibile alla crescita degli investimenti in Enel Green Power, Enel Grids, Mercati finali e Enel X

• Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2022 è pari a 0,40 euro per azione (di cui 0,20 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2023), in crescita del 5,3% rispetto al dividendo complessivo di 0,38 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio del 2021

Risultati 2022 e obiettivi del piano strategico del Gruppo

Conseguiti gli obiettivi strategici previsti per il 2022

• EBITDA ordinario e utile netto ordinario del Gruppo al di sopra della guidance di Gruppo prevista dal Piano Strategico 2023-2025 presentato ai mercati finanziari nel novembre 2022;

• Avanzamento del processo di decarbonizzazione, con la nuova capacità rinnovabile costruita nel 2022 che supera 5,2 GW, includendo 387 MW di batterie;

• Gestione integrata del business che, nonostante lo sfavorevole contesto di mercato, ha garantito un risultato superiore alle attese;

• Avanzamento del processo di razionalizzazione del portafoglio di business e delle aree geografiche, attraverso 5,9 miliardi di euro di valorizzazione di asset;

• Dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2022 pari a 0,40 euro per azione, superiore del 5,3% rispetto al dividendo distribuito nel 2021.