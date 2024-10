ENAC * TRIPOLI – INCONTRO CON MINISTRO TRASPORTI AL-SHAHOUBI: «FOCUS SU “SECURITY“ E RIPRESA COLLEGAMENTI AEREI»

15.09 - giovedì 10 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La delegazione italiana composta dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma, dal Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo, Claudio Eminente, e dall’Accountable Manager e Chief Technology Officer di Ita Airways, Francesco Presicce, è stata ricevuta ieri, 9 ottobre, a Tripoli, dal Ministro dei Trasporti libico, Muhammed Salem Al-Shahoubi, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Tripoli, Gianluca Alberini, e dei signori Khaled Suwaisi, Sottosegretario del Ministero per gli Affari del Trasporto Aereo, Ingegnere Wissam Al-Idrissi, sottosegretario per gli affari dei trasporti civili e marittimi, sottosegretario per i trasporti terrestri, ing. Fadlallah Al-Shalawi, capo dell’autorità per l’aviazione civile, dottor Muhammad Shalibak, e coordinatore delle relazioni internazionali presso l’ufficio del ministro, signor Ali Gammudi e il direttore dell’Ufficio di cooperazione internazionale presso l’ufficio del Ministero, il signor Adel Bakhit.

Focus della visita i miglioramenti in termini di security apportati al terminal dell’aeroporto di Tripoli al fine di permettere la ripresa di collegamenti regolari e diretti tra gli scali di Tripoli, Benghazi, Misurata e l’Italia.

Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Ringrazio l’Ambasciatore italiano Gianluca Alberini per il prezioso ruolo di coordinamento istituzionale che rafforza la volontà di far ripartire i voli tra Italia e Libia e sua eccellenza il Ministro dei Trasporti Muhammed Salem Al-Shahoubi per la calorosa accoglienza e l’ospitalità.

Siamo soddisfatti degli standard di security implementati all’aeroporto di Tripoli e dei progressi realizzati nell’ultimo anno per imprimere un’accelerazione alla ripresa dei collegamenti aerei, la cui data sarà definita a breve, che rappresentano nuove possibilità commerciali per entrambi i Paesi”.

La visita istituzionale ha interessato anche il nuovo terminal dell’aeroporto di Mitiga.