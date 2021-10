ENAC * STRAGE DI LINATE: DI PALMA E QUARANTA, « DOMANI ALLE 08.10 UN MINUTO DI SILENZIO NEGLI AEROPORTI, IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL DISASTRO AEREO »

Incidente di Linate, 20° anniversario: domani alle ore 08:10 un minuto di silenzio negli aeroporti in memoria delle vittime del disastro aereo

Un minuto di silenzio nel 20° anniversario del tragico incidente aereo di Linate: domani, 8 ottobre, alle ore 08:10, in tutti gli aeroporti nazionali si ricorderanno così le vittime del disastro che ha profondamente cambiato l’aviazione civile italiana.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) in occasione della ricorrenza di Linate ha invitato tutti gli operatori del settore a rispettare un minuto di raccoglimento nell’orario in cui è accaduto l’incidente, per rendere omaggio alle 118 vittime e stringersi idealmente ai loro familiari.

“Un segnale importante – affermano Pierluigi Di Palma e Alessio Quaranta, Presidente e Direttore Generale dell’ENAC – per conservare e rinnovare la memoria e non lasciare che la polvere del tempo cada su eventi così gravi”.