ENAC * SEATTLE – AMAZON PRIME AIR: «IL PRESIDENTE DI PALMA ED UNA DELEGAZIONE DELL’ENTE IN VISITA NELLA SEDE CENTRALE»

Su invito di Amazon Prime Air, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Centrale Standard Tecnici Ing. Carmela Tripaldi, con un pool di tecnici dell’Ente, sono in visita istituzionale presso la sede centrale di Amazon, a Seattle (USA), in preparazione del lancio in Italia del progetto Amazon Prime Air per la consegna con droni.

Si tratta di una collaborazione strategica tra l’Enac e EASA – European Union Aviation Safety Agency (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea) come parte integrante della strategia europea Drone Strategy 2.0, per fare dei droni e della mobilità aerea innovativa un vettore economico e sociale dell’Europa.

L’incontro istituzionale si è svolto alla presenza del Vice President & General Manager Prime Air, David Carbon, del Direttore Generale Regulatory Prime Air, Matt McCardle e del Team Prime Air Europe guidato da Alberto Nisoli.

Da parte Enac, il team di certificazioni e di operazioni presente a Seattle, guidato dall’Ing. Giovanni Barraco, Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa, è composto dall’Ing. Ennio Borgna, l’Ing. Carlo Piacentini, l’Ing. Mario Salipante, l’Ing. Marco Catalano, il Gen. Elio Volpari, il Col. Luigi Levante e il Col. Livio Generali. Nel corso della prima giornata di visita è stato presentato il sito produttivo e la struttura di ingegneria dedicata alla realizzazione del parco droni Amazon e, in particolare, del tipo di aeromobile che sarà impiegato in Italia, l’Mk-30.