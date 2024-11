ENAC * REGIONE PUGLIA: DI PALMA, «GRAZIE AL PREMIER MELONI, PER AVERE INSERITO NEGLI INVESTIMENTI LO SPAZIOPORTO DI GROTTAGLIE» (VIDEO)

09.10 - sabato 30 novembre 2024

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni per aver inserito anche la realizzazione dello spazioporto di Grottaglie negli investimenti previsti dall’accordo tra il Governo e la Regione Puglia per lo sviluppo e la coesione.

Tappa importante che conferma la visione dell’Enac che già dieci anni fa, in coordinamento con l’Aeronautica Militare, ha firmato l’accordo di collaborazione con la statunitense FAA – Federal Aviation Administration (regolatore delle attività spaziali commerciali negli USA), segnando l’avvio dello sviluppo dei voli suborbitali nel nostro Paese.

La realizzazione del primo spazioporto orizzontale dell’Unione Europea si basa su un progetto che utilizza un sistema regolamentare flessibile, sul modello di quello statunitense che ha consentito a Elon Musk, grazie a Donald Trump, di mandare migliaia di satelliti in orbita a basso costo, garantendo una capacità tecnologica insuperabile.

Martedì 3 dicembre sarò in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati sul ddl spazio. In tale occasione proporremo di inserire alcune disposizioni per la regolazione del volo suborbitale, attribuendone la competenza all’Enac, in coordinamento con l’Aeronautica Militare”.