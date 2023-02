ENAC * PREMIO FIORENZA DE BERNARDI: « IL RICONOSCIMENTO A TRE GIOVANI PILOTE, ALLA TRENTINA ALESSIA GHESER, A IRENE MARCELLO ED A LINDA CALISTRI

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Presidente e il Direttore Generale Enac consegnano il “Premio Fiorenza de Bernardi” a tre giovani pilote. Enac celebra le giovani donne nell’aviazione con il Premio “Fiorenza de Bernardi”: oggi, 23 febbraio 2023, presso la sede dell’Ente, in tre hanno ricevuto il riconoscimento per aver conseguito la licenza di pilota in giovanissima età.

Il Premio è stato istituito dall’Enac nel 2020 in onore della Comandante Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea italiana, con l’obiettivo di promuovere la cultura aeronautica e l’inserimento delle donne nel settore dell’aviazione civile. L’evento è stato organizzato nell’ambito delle iniziative collegate all’11 febbraio, la giornata internazionale dedicata alle ragazze e alle donne nella scienza, voluta dall’ONU proprio per incentivare l’accesso paritario delle donne nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).