ENAC * PARIGI: «IL PRESIDENTE ALESSIO QUARANTA ALLA RIUNIONE “AD HOC” DEI DIRETTORI GENERALI ECAC»

16.16 - giovedì 3 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Oggi, 3 ottobre 2024, si è svolta a Parigi, presso l’ECAC, la riunione “Ad hoc” dei Direttori Generali delle autorità per l’aviazione civile dei 44 Stati membri dell’organizzazione paneuropea.

L’incontro è stato presieduto dal Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, in qualità di Presidente ECAC. Gli Stati membri hanno discusso e concluso il confronto in merito alle elezioni del Consiglio ICAO previste per il 2025.

Per l’Italia hanno partecipato la dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali Sicurezza e Ricerca Enac, e il dott. Luca Demicheli, esperto di politiche ambientali presso la Rappresentanza Permanente presso le Organizzazioni Internazionali (Parigi).

Durante la riunione è stato definito e approvato l’elenco dei candidati europei, un passaggio strategico fondamentale che ha determinato la composizione e l’equilibrio delle candidature europee per il Consiglio ICAO.

L’incontro ha rivestito un’importanza decisiva per il nostro Paese che occupa il posto nella prima fascia del Consiglio ICAO dal 1962. L’Italia, infatti, in quanto nazione di spicco e con una lunga tradizione nel settore dell’aviazione civile, svolge un ruolo determinante nella definizione delle politiche globali e nella sicurezza aerea. Il mantenimento della posizione di leadership è quindi un traguardo significativo per l’Italia che continuerà a garantire il proprio contributo alle future decisioni dell’ICAO, rafforzando ulteriormente la nostra influenza a livello internazionale.