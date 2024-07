ENAC * NOMINE: «IL DIRETTORE GENERALE ALESSIO QUARANTA CONFERMATO PRESIDENTE ECAC, PER IL PROSSIMO TRIENNIO»

13.57 - mercoledì 10 luglio 2024

Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta confermato Presidente ECAC – European Civil Aviation Conference – per il prossimo triennio. Il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, è stato confermato Presidente dell’ECAC – European Civil Aviation Conference, l’organizzazione paneuropea che riunisce le autorità dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari).

La elezione, a larga maggioranza e senza alcun voto contrario, è avvenuta oggi, 10 luglio 2024, a Strasburgo, nel corso della 42a riunione triennale. Il mandato del Presidente ECAC ha durata triennale e fa emergere, ancora una volta, il ruolo di prestigio dell’Italia e dell’Enac nel panorama aeronautico europeo e internazionale.

Alessio Quaranta, nell’esercizio del suo ruolo di Presidente ECAC, continuerà a operare, dopo gli anni difficili della pandemia e nell’attuale complesso quadro geopolitico, per

• rafforzare la dimensione paneuropea dell’Organizzazione;

• sostenere i suoi Stati membri nello sviluppo e nella promozione di posizioni e soluzioni

armonizzate;

• favorire lo sviluppo delle tecnologie emergenti, la mobilità aerea innovativa, i voli sub-

orbitali commerciali;

• potenziare un’aviazione civile paneuropea inclusiva, sostenibile e intermodale.

Il Presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, anche a nome del CdA, si è congratulato con il Presidente dell’ECAC: “Auguro al DG Alessio Quaranta un buon lavoro per questo secondo mandato in ECAC, certo che continuerà a fornire il suo importante contributo professionale e personale per accompagnare il comparto verso il futuro dell’aviazione civile europea, cogliendo le sfide che ci attendono, come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la crescita del traffico, gli investimenti infrastrutturali e le nuove frontiere della terza dimensione e dei voli suborbitali”.

Fondata nel 1955 come organizzazione intergovernativa, la Conferenza europea per l’aviazione civile (ECAC) mira ad armonizzare le politiche e le prassi dell’aviazione civile tra i suoi Stati membri operando, in stretta collaborazione con l’ICAO – International Civil Aviation Organization e con le altre organizzazioni regionali, su una serie di temi di rilievo e di interesse comuni, in particolare in relazione a safety, security, facilitazioni (facilitation), protezione dell’ambiente e della mobilità sostenibile, navigazione aerea, economia e diritti dei passeggeri.