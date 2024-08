ENAC * MONTREAL: «14MA “AIR NAVIGATION CONFERENCE ICAO“, AL VIA I LAVORI CON DI PALMA – QUARANTA – NICOLAI – MARTES»

10.56 - mercoledì 28 agosto 2024

La delegazione italiana guidata dal Presidente Enac, Pierluigi Di Palma, e composta dal Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, dal Vice Direttore Generale Enac Fabio Nicolai e dal Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Amb. Sergio Martes, ha partecipato alla quattordicesima edizione dell’Air Navigation Conference, organizzata a Montreal presso la sede dell’ICAO, che si concluderà il 6 settembre.

Nel corso della Conferenza, dal tema “Performance Improvement Driving Sustainability”, verranno condotte discussioni tecniche volte alla definizione di una serie di raccomandazioni nei settori della navigazione aerea e della sicurezza da sottoporre al Consiglio ICAO.

L’obiettivo è raggiungere un consenso globale sulle iniziative di miglioramento delle prestazioni che consentiranno all’ICAO, agli Stati membri e all’industria di affrontare le sfide ambientali e l’evoluzione delle operazioni e delle tecnologie aeronautiche.

Nel corso della prima giornata, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, Capo Delegazione, è intervenuto a supporto del documento “Need for a global framework for aviation safety data and intelligence management”, presentato nel corso dei lavori dalla Commissione europea, evidenziando che la definizione di un framework globale per la gestione dei dati e dell’intelligence, basato sull’aggregazione delle informazioni provenienti da diverse iniziative regionali, è fondamentale per colmare eventuali lacune informative e incrementare i livelli di safety dell’aviazione.

Inoltre, i lavori della prima giornata sono stati preceduti dal primo Coordinamento europeo, presieduto dal Direttore Generale Alessio Quaranta, in qualità di Presidente ECAC, con la partecipazione della Commissione europea e dei rappresentanti degli Stati membri dell’ECAC, per definire le priorità e le linee guida europee da seguire nel corso della Conferenza.

Completano la delegazione italiana Marco Silanos, Vice Rappresentante Permanente dell’Italia presso l’ICAO, Yonara Capitani della Direzione Relazioni Istituzionali e Comunicazione, Donato Corrado, funzionario Enac presso la Rappresentanza italiana all’ICAO e Francesco Maria Bartimmo della Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del MIT.