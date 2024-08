ENAC * MEETING RIMINI 2024: DI PALMA E FIORINI, «IERI IL MINISTRO SALVINI HA CONDIVISO CON NOI L’ESPERIENZA DEL SIMULATORE DI VOLO»

10.58 - giovedì 22 agosto 2024

Terza giornata del Meeting di Rimini 2024: proseguono le visite nello stand Enac, parte del padiglione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato al tema “l’Italia in Movimento”, in cui personale specializzato è a disposizione dei visitatori per far provare l’ebbrezza del volo con 2 simulatori e fornire informazioni su sicurezza e diritti dei passeggeri.

Ieri il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Consigliere di amministrazione Benedetta Fiorini hanno accolto il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha condiviso l’esperienza del simulatore di volo.

Il Presidente Di Palma: “Il successo di pubblico che il nostro stand sta riscuotendo sono la prova di quanto il mondo dell’aviazione affascini giovani e adulti che, oltre a chiedere informazioni al personale Enac presente, stanno testando, come ha fatto anche il Vicepremier Salvini, il brivido del volo al simulatore. L’impegno dell’Enac è tutto rivolto a far conoscere meglio questo mondo, con il nostro slogan In volo verso il futuro”. Allo stand anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il campione del motociclismo Loris Capirossi.