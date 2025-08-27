ENAC * MEETING DI RIMINI: «IL MINISTRO SALVINI IN VISITA ALLO SPAZIO ESPERIENZIALE, TRA SIMULAZIONI DI VOLO E PIATTAFORME IMMERSIVE»

16.48 - mercoledì 27 agosto 2025

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alexander D’Orsogna hanno accolto oggi, 27 agosto, giornata conclusiva della 46a edizione del Meeting di Rimini, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Sen. Matteo Salvini che ha fatto visita allo spazio esperienziale Enac, all’interno del padiglione tematico MIT.

Presenti allo stand anche il Viceministro MIT On. Edoardo Rixi, il Consigliere di Amministrazione Enac Benedetta Fiorini, il Vice DG Enac Fabio Nicolai e l’Onorevole Jacopo Morrone.

Il Vice Presidente del Consiglio è stato accompagnato attraverso le installazioni presenti nell’area espositiva, mostrando vivo interesse per i 3 diversi simulatori di volo, la piattaforma di realtà aumentata “Enac Verso” e il materiale informativo presente ai desk, che illustra le molteplici iniziative realizzate dall’Ente a favore di innovazione, sicurezza, inclusività, accessibilità e sostenibilità del settore.

Il Ministro Salvini – dopo aver ringraziato il Presidente Enac Di Palma, i vertici Enac e il personale tutto per contribuire attivamente allo sviluppo del trasporto aereo e a un sistema Italia sempre più competitivo, attrattivo e alleato della crescita economica e occupazionale – ha vissuto anche l’appassionante esperienza del simulatore di volo del Boeing 737, affiancato da personale esperto Enac. Un momento di condivisione, nel segno della passione per la cultura aeronautica e all’interno della cornice privilegiata del Meeting, protesa verso il futuro, la cooperazione internazionale e le nuove generazioni.

La presenza nell’area espositiva Enac del Vicepremier è giunta a coronamento di un Meeting Rimini 2025 di grande successo per stand dell’#aviazione civile, dove sono transitate, in questi giorni, importanti cariche istituzionali e migliaia di visitatori di ogni età, cimentandosi con le esperienze immersive presenti e acquisendo informazioni a tutto campo sul trasporto aereo di oggi e di domani.