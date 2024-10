ENAC * LOTTA CONTRO TRATTA ESSERI UMANI: «FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA, CON IL DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ»

15.16 - venerdì 18 ottobre 2024

Importante protocollo d’intesa firmato oggi, 18 ottobre 2024, in occasione della 18a Giornata Europea contro la Tratta di Esseri Umani, tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’accordo, firmato dal Direttore Generale Alessio Quaranta e dal Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità Consigliere Laura Menicucci, mira a rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e consapevolezza contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, un fenomeno di grave impatto globale che richiede una risposta coordinata tra le Istituzioni. promosso dall’ICAO, e prosegue le inserisce anche tra le iniziative legate all’Anno delle Facilitazioni, “Linee Guida.

Il documento si attività avviate dall’Ente nel 2020 con la pubblicazione delle Enac per la formazione del personale in servizio presso gli aeroporti e del personale di volo, in tema di contrasto al traffico di esseri umani”. L’obiettivo è di fornire indicazioni utili agli operatori del settore aereo affinché sviluppino la consapevolezza del fenomeno, acquisendo gli strumenti per riconoscere eventuali casi sospetti di tratta e per allertare le forze dell’ordine.

Il Direttore Generale Alessio Quaranta: “Il Protocollo siglato evidenzia come le facilitazioni del trasporto aereo, che comprendono le questioni relative all’immigrazione e alle procedure di controllo delle frontiere,

possano avere un impatto positivo su temi sociali rilevanti: il settore aeronautico si trova a ricoprire un ruolo sempre più significativo nella protezione dei diritti umani e nella lotta contro lo sfruttamento, tra cui la tratta di esseri umani”.

Il Protocollo prevede una serie di impegni da parte dell’Enac, tra cui:

• Formare il proprio personale sul tema della tratta di esseri umani, al fine di accrescere

la consapevolezza e la capacità di riconoscere situazioni di sfruttamento;

• Contribuire, nell’ambito delle proprie competenze, all’implementazione del Piano

Nazionale Antitratta (PNA);

• Proporre e promuovere buone prassi nei contesti aeronautici nazionali, europei e

internazionali;

• Diffondere materiale informativo nei principali aeroporti italiani;

• Collaborare alla realizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione rivolte al

pubblico e agli operatori del settore.