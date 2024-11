ENAC * KUWAIT – VISITA ISTITUZIONALE: «FIRMATO MEMORANDUM PER AVVIO COOPERAZIONE BILATERALE, SU SAFETY E SECURITY»

10.44 - mercoledì 27 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Viaggio istituzionale del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Centrale Claudio Eminente in Kuwait, dove sono stati accolti da un’autorevole delegazione composta dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, dal suo Vice Capo Missione Carlo Tidu, dal Direttore Generale della Directorate General of Civil Aviation (DGCA) del Kuwait Duaij Khalaf Al-Otaibi, e dal Deputy Director General for Aviation Safety & Air Transport Affairs della DGCA, Abdullah Fadous Al-Rajhi.

Nell’ambito degli incontri della prima giornata, il Presidente Di Palma ha firmato con il Presidente della DGCA del Kuwait, Humoud Mubarak H. J. Al-Sabah, un Memorandum di Intesa per l’avvio di una cooperazione bilaterale tecnica in materia di aviazione civile, soprattutto sui temi di safety e security.

“La visita è stata un’eccellente opportunità per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra l’Italia e il Kuwait e per supportare lo sviluppo di percorsi comuni. L’obiettivo è contribuire ad avviare, per entrambi i Paesi, nuove opportunità di crescita, non solo per il settore aereo, ma per tutta l’economia”.

La delegazione italiana ha anche visitato gli uffici della LAS, società di Leonardo della Eurofighter.

Nel corso della seconda giornata della visita, la delegazione ha incontrato, nella sede della Kuwait Airways, il Chairman Cap. Abdulmohsen Salem Alfagaan, e il CEO Cap. Ahmad M. Alkreebani.

È stato quindi effettuato un sopralluogo tecnico presso il Kuwait International Airport, visitando anche il Kuwait Control and Meteorological Center.

Al termine della visita tecnica, il Presidente Di Palma e il Direttore Eminente, sempre accompagnati dall’Ambasciatore d’Italia in Kuwait, Lorenzo Morini, sono stati ricevuti dall’Ambasciatore Sadiq Marafi, Foreign Minister Assistant Europe Affairs, presso il Ministero degli affari esteri del Kuwait.

Il Presidente Di Palma: “Le relazioni e la cooperazione aeronautica tra i nostri Paesi è ulteriormente consolidata dagli incontri di questi giorni. Desidero esprimere la sincera gratitudine, da parte mia e dell’Enac, per questo invito e auspico al più presto l’ampliamento dei collegamenti aerei tra Italia e Kuwait anche alla luce delle posizioni strategiche ricoperte dai due Paesi in Europa e nella Penisola Arabica”.

Ulteriori incontri si sono svolti con Mishaal AlUsaimi, CEO di Boodai Corporation, e con Barathan Pasupathi, CEO di Jazeera Airways. Al termine della giornata di ieri, il Presidente Di Palma e il Direttore Eminente hanno partecipato a una cena organizzata dall’Ambasciatore Lorenzo Morini in onore del consolidamento dei rapporti tra le due Autorità, presente all’incontro il DG della DGCA Eng. Duaij Khalaf Al-Otaibi.