ENAC * KUALA LUMPUR: «IL PRESIDENTE ECAC ALESSIO QUARANTA AL MALAYSIA AVIATION SAFETY SEMINAR 2024»

Il DG Enac Alessio Quaranta ha partecipato, in qualità di Presidente ECAC, al Malaysia Aviation Safety Seminar 2024 (MASS’24), in programma a Kuala Lumpur fino a domani, 19 settembre.

Obiettivo del seminario, intitolato “Navigating Safety for Tomorrow: Flight to Sustainability and Resilience” è quello di riunire esperti del settore, autorità di regolazione e stakeholder per favorire lo scambio di conoscenze, best practice e soluzioni innovative finalizzate al miglioramento della sicurezza aerea.

“I progressi nell’ambito della safety e della security sono strettamente legati agli obiettivi di sostenibilità e resistenza” – ha commentato il Direttore Generale e Presidente ECAC Quaranta. “Un approccio integrato tra sicurezza e sostenibilità contribuisce a realizzare un ambiente di volo sicuro e responsabile per il futuro che ci vede impegnati ad affrontare sempre nuove sfide e una crescita significativa dei dati di traffico. Come Presidente ECAC ritengo sia particolarmente importante l’armonizzazione delle regole per garantire che nessun Paese sia lasciato indietro”.