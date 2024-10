ENAC * KUALA LUMPUR – “ICAN 2024“: «FIRMATI NUOVI ACCORDI BILATERALI, PER INCREMENTARE I COLLEGAMENTI AEREI DA E PER IL NOSTRO PAESE»

10.29 - venerdì 25 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bilancio molto positivo della delegazione Enac, guidata dal Presidente Pierluigi Di Palma e dall’Ing. Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, presenti anche i referenti degli operatori del settore che, nel corso dell’evento ICAO dedicato alla negoziazione dei servizi aerei, ICAN 2024 (ICAO Air Services Negotiation), svoltosi a Kuala Lumpur, Malesia, dal 21 al 25 ottobre 2024, ha incontrato le delegazioni di Mongolia, Malawi, EAU, Mali, India, Iraq, Nigeria, Seychelles, Togo, UK, Uzbekistan.

L’evento ha consentito alla delegazione italiana di stabilire nuovi rapporti aeronautici e di consolidare e ampliare quelli già avviati a beneficio dell’industria di settore e della connettività del nostro Paese, permettendo, in particolare, lo sviluppo di traffici da e per gli aeroporti di Milano (Malpensa e Bergamo), Roma (Fiumicino) e Venezia, nonché per altre destinazioni da e per scali intercontinentali del nostro Paese.

Con i Memorandum di Intesa sottoscritti sono stati previsti incrementi delle frequenze settimanali passeggeri e all cargo, anche con diritti di quinta libertà (la possibilità di collegare più Paesi con lo stesso volo), ampliamento della tabella delle rotte e liberalizzazione dei collegamenti charter.

Accordi sottoscritti:

• Mongolia – passeggeri da 3 a 14 frequenze settimanali e cargo da 3 a 7 frequenze

settimanali con diritti di quinta libertà;

• Malawi – passeggeri 14 frequenze settimanali e cargo 7 frequenze settimanali con

diritti di quinta libertà;

• Mali – passeggeri 14 frequenze settimanali e cargo 7 frequenze settimanali con diritti di

quinta libertà;

• UK-cargoda7a14;

• Togo – passeggeri 14 frequenze settimanali e cargo 7 frequenze settimanali con diritti

di quinta libertà;

• Uzbekistan – passeggeri da 6 a 14 frequenze settimanali e cargo 21 frequenze

settimanali con diritti di quinta libertà.

Di particolare rilievo è l’accordo con il Malawi dato che l’Italia è il primo Paese europeo firmatario di un accordo aereo con questo Paese.