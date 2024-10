ENAC – KOREA INSTITUTE * MOBILITÀ AEREA: «FIRMATO A DRONITALY IL “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING”»

08.01 - venerdì 11 ottobre 2024

Il, 9 ottobre, la Dott.ssa Benedetta Fiorini, Consigliere di Amministrazione Enac, l’Ing. Giovanni Barraco, Direttore Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa e il Gen. Elio Volpari hanno partecipato, a Bologna, alla prima giornata della manifestazione Dronitaly il cui filo conduttore, quest’anno, è l’innovazione e la ricerca.

Nell’ambito dell’evento il Consigliere Dott.ssa Fiorini ha firmato un accordo di cooperazione fra l’Enac e il Korea Institute of Aviation Safety Technology: “L’implementazione dei nuovi servizi di mobilità aerea è un processo che va sviluppato tramite un approccio graduale, per costruire un futuro sostenibile e un sistema di mobilità smart che integri le diverse tipologie di trasporto. Stiamo realizzando un ecosistema sicuro in grado di integrare servizi per i territori e per i cittadini in piena coerenza con la strategia sulla mobilità dell’Unione Europea in materia di sviluppo tecnologico, digitale e di sostenibilità ambientale.

In tale ottica, il “Memorandum of Understanding” con la Corea del Sud fa parte dell’attività di cooperazione internazionale che vede l’Enac protagonista di analoghi accordi, in diversi domini, con molti altri Paesi. Quella che ci attende, non solo in Italia, ma a livello mondiale, è una sfida che vede l’Enac riconosciuto come eccellenza internazionale per favorire l’innovazione, garantire la tutela dei diritti, assicurare, con l’azione di regolazione, i necessari livelli di sicurezza per questi nuovi scenari operativi che diventeranno realtà in un futuro davvero prossimo”.