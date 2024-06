ENAC * ITA AIRWAYS: «AUTORIZZATA LA COMPAGNIA AL TRASPORTO IN CABINA DI ANIMALI DOMESTICI FINO A 10 KG DI PESO»

10.25 - giovedì 20 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Enac sempre più attento alle esigenze dei viaggiatori: autorizzata la compagnia ITA Airways al trasporto in cabina di animali domestici fino a 10 kg di peso. Ulteriore dimostrazione dell’attenzione che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile riserva alle esigenze dei passeggeri e, in questo caso specifico, a quelle dei proprietari di animali domestici: l’Enac ha approvato la proposta di mezzo alternativo di rispondenza (strumento normativo “Alternative Means of Compliance – Metodi Alternativi di Rispondenza – AltMoC”) sviluppata dalla compagnia aerea ITA Airways finalizzata al trasporto in cabina di animali fino a 10 kg di peso, anziché fino a 8 kg come attualmente previsto dalla regolamentazione europea.

Si conferma la capacità dell’Enac quale autorità nazionale dell’aviazione civile ad aprire a soluzioni regolamentari che, nel pieno rispetto della sicurezza del volo, rispondano al contempo a nuove esigenze sociali.

L’Enac, anche sulla base di un indirizzo specifico del Ministro Matteo Salvini, al fine di agevolare il trasporto in aereo del proprio animale domestico ad un maggior numero di passeggeri, valuterà eventuali proposte analoghe avanzate da altre compagnie aeree per permettere il trasporto in cabina di animali domestici fino a 10 kg ai vettori che ne faranno richiesta, nel rispetto dei vincoli previsti dal Regolamento comunitario di riferimento, numero 965 del 2012.