ENAC * INCONTRI ISTITUZIONALI: «IL PRESIDENTE DI PALMA HA RICEVUTO L’AMBASCIATORE DELLO STATO DEL KUWAIT IN ITALIA, NASSER ALQAHTANI»

15.47 - giovedì 7 novembre 2024

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ricevuto oggi, in un clima amichevole e cordiale, l’Ambasciatore dello Stato del Kuwait in Italia, S.E. Nasser Alqahtani.

“L’importante incontro odierno consolida ulteriormente le relazioni molto positive tra l’Italia e il Kuwait anche in virtù delle posizioni strategiche che i nostri rispettivi Paesi ricoprono, in Europa e nella Penisola Arabica. Auspico che sia possibile ampliare al più presto il network dei collegamenti aerei coinvolgendo anche la compagnia ITA Airways”.

L’Ambasciatore ha invitato in Kuwait il Presidente Enac Di Palma, anche per sottoscrivere un Memorandum di Intesa tra Enac e Kuwait CAA per implementare una cooperazione tecnica in materia di aviazione civile, soprattutto sui temi di safety e security, e per visitare nuovo aeroporto in costruzione in Kuwait che sarà pronto nel 2026.

Presenti all’incontro l’Ing. Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture Enac, e dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento relazioni internazionali, sicurezza e ricerca Enac.