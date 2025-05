ENAC * FRECCE TRICOLORI: «IL PRESIDENTE DI PALMA A CODROIPO PER L’AIR SHOW DELLA PATTUGLIA ACROBATICA, IN VOLO SOPRA L’AEROPORTO MILITARE DI RIVOLTO (UD)»

12.51 - giovedì 1 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai e il Consigliere di Amministrazione Enac Gen. Giuseppe Lupoli hanno partecipato oggi, su invito del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Gen. S.A. Luca Goretti, all’apertura della stagione 2025 della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’AM, con l’Airshow delle Frecce Tricolori che hanno sorvolato l’Aeroporto militare di Rivolto, a Codroipo (UD), sede del 2° Stormo.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Ringrazio innanzitutto l’AM a cui l’Enac è legato da una storica sinergia. Abbiamo assistito a una manifestazione aerea particolarmente emozionante che oggi, nella ricorrenza della Festa dei lavoratori, assume un valore simbolico di riconoscenza per le lavoratrici e i lavoratori dell’aviazione: con passione e professionalità, ci permettono di volare in serenità e contribuiscono alla sicurezza dei nostri cieli.

Grazie a tutti coloro che operano nel comparto, riconoscendo in loro il motore dell’aviazione civile e militare.

A tutti va l’augurio di un Buon 1° maggio che oggi celebriamo con il volo delle nostre amate Frecce Tricolori!”