ENAC – DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE * “HYPERTWIN“: «INNOVAZIONE – VELOCITÀ – SICUREZZA – SOSTENIBILITÀ, PER DRONI E MOBILITÀ AEREA»

Innovazione, velocità, sicurezza e sostenibilità sono le parole chiave di HyperTwin, la piattaforma digitale all’avanguardia per la mobilità aerea innovativa ideata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) e dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e presentata ieri, 28 novembre 2024, nel corso di un evento a cui hanno partecipato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, Istituzioni, operatori ed esperti del settore.

L’obiettivo della piattaforma è quello di semplificare e automatizzare la valutazione per le autorizzazioni e per gestione dei servizi della mobilità che utilizza la terza dimensione, come i droni, garantendo la sicurezza del volo, delle persone e delle infrastrutture a terra.

HyperTwin è il risultato del progetto “Digital Twin for Innovative Air Services” (DT4IAS), sostenuto da DTD nel corso del “Cross Tech Hub Italia”, iniziativa strategica per guidare la trasformazione digitale del settore dell’aviazione e affrontare le sfide poste dall’integrazione di queste nuove tecnologie nello spazio aereo esistente.

HyperTwin è un esempio concreto di innovazione e di trasformazione digitale che contribuirà a promuovere una crescita sicura, efficiente e sostenibile del settore aereo in Italia, aprendo la strada a nuove opportunità e applicazioni per i droni e per la mobilità aerea urbana.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Ringrazio innanzitutto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sen. Alessio Butti, grazie alla cui lungimiranza abbiamo avviato questa collaborazione che coniuga mobilità e terza dimensione e si pone al servizio dei cittadini. Il Sottosegretario ha saputo cogliere l’energia e la professionalità del nostro Ente finanziando il progetto: l’Enac rappresenta il punto di sintesi tra pubblico e privato di un settore in continua espansione che richiede non solo regole chiare, ma anche visione, apertura al cambiamento e capacità di adattamento.

In questo ambito, il progetto HyperTwin rappresenta la chiave per sbloccare un forte potenziale insito nel trasporto aereo. Facendo un parallelo con l’evoluzione dei cellulari che all’inizio erano visti con scetticismo, dobbiamo prendere atto che anche i droni stanno cambiando la nostra quotidianità e accettare socialmente queste tecnologie. In un futuro davvero prossimo, la mobilità aerea urbana non sarà più un’utopia, ma una realtà integrata nel tessuto cittadino. Nelle nostre mani abbiamo strumenti che possono migliorare la nostra vita e implementare la competitività del Paese, anche attraverso la creazione e la valorizzazione di nuove professionalità.

HyperTwin è solo l’inizio di un percorso di trasformazione che contribuirà a ridisegnare il cielo del futuro. Un cielo più sicuro, più efficiente, più sostenibile”. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Alessio Butti: “HyperTwin è il risultato di un approccio nuovo e concreto che caratterizza questo governo: ascoltare le competenze e le esigenze di realtà come ENAC, che in passato non hanno trovato sufficiente attenzione. Abbiamo lavorato insieme per creare una piattaforma innovativa, capace di garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità nello spazio aereo per droni e nuove forme di mobilità.

Questo progetto segna un cambio di passo nella gestione delle infrastrutture digitali e nella promozione della collaborazione pubblico-privato, dimostrando che l’Italia è pronta a essere protagonista nel settore aerospaziale e nella trasformazione digitale.”

Secondo principi di trasversalità e contaminazione dell’innovazione tecnologica e della creazione di un ecosistema italiano digitalmente all’avanguardia, la tecnologia di HyperTwin potrà essere condivisa con altre pubbliche amministrazioni, startup, università e imprese, in uno scenario di collaborazione tra pubblico e privato che si pone al servizio del cittadino, per liberare la potenza dei dati e dell’Intelligenza Artificiale, in un contesto in cui la trasformazione digitale abilita nuove forme di mobilità e nuove opportunità di crescita.

La piattaforma offre una serie di funzionalità innovative, tra cui:

Costruire servizi innovativi: supportare lo sviluppo e la valutazione di nuovi servizi di

mobilità aerea, come assistenza medica, soccorso, delivery e sorveglianza.

Valutare impatti e rischi: analizzare l’impatto delle operazioni aeree e prevedere i rischi

operativi, garantendo la sicurezza dello spazio aereo.

Facilitare il processo decisionale: fornire un supporto avanzato per la presa di decisioni

tra tutti gli stakeholder coinvolti nell’ecosistema AAM.

Condividere Dati con altre PA, startup e imprese di settore: condividere dati tramite

interfacce e interoperare con altre realtà per sviluppare nuovi servizi digitali.

Consentire la valutazione del rischio basata sui dati: integrare diverse fonti di dati e utilizzare analisi avanzate per la previsione del rischio e la creazione di indici di fattibilità

e affidabilità per le operazioni con droni.

Supportare il processo decisionale collaborativo: promuovere la comunicazione e il

processo decisionale tra i vari stakeholder coinvolti nell’autorizzazione e nella gestione dei servizi aerei innovativi.

In estrema sintesi, l’operatore accede alla piattaforma e inserisce i dati della missione (rotta, tipologia di drone, orari…). Il sistema, accedendo ai dati disponibili, mediante l’impiego di sofisticati algoritmi di machine learning, fornisce un report della missione assegnando un

punteggio che ne indica la complessità.

Il progetto HyperTwin è stato illustrato nel corso dell’evento “Enac e DTD per la mobilità aerea del futuro – La piattaforma HyperTwin”, ospitato a Roma presso la Sala Polifunzionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Carmela Tripaldi, Direttore Centrale Enac e da Andrea Giannobile, Dirigente Enac.

Nel talk sulle applicazioni del progetto, moderato da Flavia Giacobbe, Direttore di Formiche e Airpress, si sono confrontati Francesco Menegoni, Dipartimento Trasformazione Digitale; Maurizio Paggetti, COO ENAV; Mauro Berzovini, Head of Partnership & Funding Leonardo LH; Paola Olivares, Direttore Osservatori POLIMI; Gian Luca Comandini, Direttore Blockchain Management School; Giulio Segurini, CEO StradaAi. Le conclusioni sono state affidate a Pierluigi Di Palma Presidente Enac.