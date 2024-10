ENAC * DELIBERA CDA: «FORMALIZZATO IL RUOLO DEL CAPOSCALO, FIGURA CHIAVE PER LA TUTELA DEI PASSEGGERI NEGLI AEROPORTI»

10.58 - martedì 8 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Operativa la delibera del Consiglio di Amministrazione Enac del 27 settembre u.s. per formalizzare il ruolo del caposcalo, ex artt. 880 e ss. del Codice della Navigazione, quale figura presente in ogni scalo in rappresentanza delle compagnie aeree per migliorare l’efficienza del sistema aeroportuale e per garantire ai passeggeri una migliore gestione dei disservizi.

Il CdA ha deliberato che i vettori che operano negli aeroporti del nostro Paese debbano nominare un caposcalo in ogni aeroporto che abbia un’autonomia, anche di carattere economico, tale da garantire, in particolare, la tutela dei diritti dei passeggeri. In mancanza della nomina del caposcalo, il vettore può provvedere a delegare altre figure professionali come dipendenti della società di gestione, dell’handler o di altri operatori con cui intrattiene rapporti di assistenza alle proprie attività, sempre garantendo capacità di intervento.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “La centralità del passeggero nel sistema dell’aviazione civile passa anche dalla tutela dei suoi diritti nei momenti in cui si verificano disservizi negli aeroporti che richiedono un intervento immediato. Abbiamo pertanto disposto che il rappresentante della compagnia, ovvero altro soggetto delegato, abbia potere e autonomia per agire in modo efficace e veloce nella risoluzione di problematiche aeroportuali”.